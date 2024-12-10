У каждого он есть: врач назвала гаджет, который "кишит" бактериями
Люди каждый день пользуются смартфонами, потому что они стали основной частью повседневной жизни. Однако, гаджеты буквально кишат бактериями и следует регулярно их очищать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что следует знать
Доктор Ширин рассказала, что были проведены исследования, показывающие, что на каждом шестом смартфоне есть фекалии. Все потому, что люди часто берут телефоны с собой в туалет.
"У каждого из нас есть одна вещь, которую мы всегда держим в руках и даем ее нашим детям, но она содержит много бактерий. Некоторые исследования утверждают, что на телефоне в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза", - отметила медик.
Поэтому телефоны буквально кишат бактериями, но есть способ бороться с этим.
Очищать гаджет следует хотя бы раз в неделю. Это можно эффективно сделать с помощью спиртовых салфеток, которые достаточно бережно очищают телефон.
Врач предлагает использовать наушники или функцию динамика для длительных телефонных разговоров, чтобы избежать прямого контакта между телефоном и вашим лицом. Кроме того, важно не носить смартфон в ванную.
Телефоны вредят сну
Часто люди используют свои смартфоны в качестве будильника или перед сном просматривают социальные сети. Однако сон рядом с мобильным телефоном может приводить к бессоннице.
Все из-за синего света, который они излучают. Этот свет стимулирует тело как кофеин, когда вы пользуетесь смартфоном перед сном. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.
Чтобы защитить себя от вредного влияния мобильного телефона, следует принять некоторые меры предосторожности:
- не проверяйте смартфон перед сном. Ученые рекомендуют прекращать контакт со смартфонами примерно за 1,5 часа до сна
- не держите мобильный телефон рядом с головой
- выключите ноутбук или переведите его в режим полета
Ранее мы сообщали о продукте, который в 100 раз лучше борется с раком.
Также мы писали о 4 напитках, которые усиливают тревогу и нарушают работу мозга.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.