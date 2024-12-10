У каждого он есть: врач назвала гаджет, который "кишит" бактериями

Люди каждый день пользуются смартфонами, потому что они стали основной частью повседневной жизни. Однако, гаджеты буквально кишат бактериями и следует регулярно их очищать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что следует знать

Доктор Ширин рассказала, что были проведены исследования, показывающие, что на каждом шестом смартфоне есть фекалии. Все потому, что люди часто берут телефоны с собой в туалет.

"У каждого из нас есть одна вещь, которую мы всегда держим в руках и даем ее нашим детям, но она содержит много бактерий. Некоторые исследования утверждают, что на телефоне в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза", - отметила медик.

Поэтому телефоны буквально кишат бактериями, но есть способ бороться с этим.

Очищать гаджет следует хотя бы раз в неделю. Это можно эффективно сделать с помощью спиртовых салфеток, которые достаточно бережно очищают телефон.

Врач предлагает использовать наушники или функцию динамика для длительных телефонных разговоров, чтобы избежать прямого контакта между телефоном и вашим лицом. Кроме того, важно не носить смартфон в ванную.

Телефоны вредят сну

Часто люди используют свои смартфоны в качестве будильника или перед сном просматривают социальные сети. Однако сон рядом с мобильным телефоном может приводить к бессоннице.

Все из-за синего света, который они излучают. Этот свет стимулирует тело как кофеин, когда вы пользуетесь смартфоном перед сном. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.

Чтобы защитить себя от вредного влияния мобильного телефона, следует принять некоторые меры предосторожности: