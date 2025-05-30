У кожного своє "алло" : як не осоромитися по телефону з людьми з різних країн

Єгипет: почни з люб'язностей

Вітання: Alo

Alo Прощання: Il al’likaa’

В Єгипті телефонна розмова починається з обміну люб'язностями - на це може піти до п’яти хвилин! Перш ніж перейти до суті, важливо впевнитися, що співрозмовник готовий слухати. Цікаво, що тут зовсім не соромно дати свій номер навіть випадковому знайомому на вулиці чи в поїзді.

США: не заважай іншим

Вітання: Hello, Hey

Hello, Hey Прощання: Goodbye

Американці поважають особистий простір, тож у ресторані чи кіно слід вимикати телефон. Гучні розмови в публічному просторі вважаються поганим тоном. Також не рекомендується телефонувати після 21:00, якщо справа не термінова - це може виглядати як невихованість.

Бразилія: говори, навіть якщо незручно

Вітання: Alô

Alô Прощання: Tehau

У Бразилії краще відповісти, навіть якщо зайнятий - інакше вас вважатимуть грубіяном. Люди можуть брати трубку навіть під час зустрічі чи в театрі, хоча часто відходять убік. Типова фраза під час розмови - "uh", щоб перевірити, чи співрозмовник ще на зв’язку. І не дивуйтеся, якщо дзвінок почнеться зі слів: "Ти хто?" - це нормально.

Франція: тиша - знак поваги

Вітання: Allô

Allô Прощання: Au revoir

Французи вважають гучну телефонну розмову неприйнятною, особливо в публічних місцях. Якщо дзвінок застає людину за обідом чи в транспорті - вона може просто не відповісти. Розмову заведено починати лише після з’ясування, хто саме телефонує.

Китай: дзвони, скільки потрібно

Вітання: Wèi

Wèi Прощання: Wǒ guāle

У Китаї телефон - постійний супутник. Люди відповідають будь-де і будь-коли. Якщо не взяти слухавку з першого разу - не біда: вам дзвонитимуть ще довго. Голосову пошту тут не використовують, і навіть текстові повідомлення не надто популярні.

Туристу обов'язково треба знати телефонний етикет різних країн (фото: Freepik.com)

Індія: не дивуйтесь пізнім дзвінкам

Вітання: Raam Raam

Raam Raam Прощання: Alavidha

Після 22:00 - ще не ніч. У громадських місцях тут часто лунають дзвінки, і навіть у бібліотеці можна почути чиюсь розмову. SMS-повідомлення надто дорогі, тому перевагу віддають дзвінкам, навіть якщо це не завжди зручно.

Японія: дотримуйтесь тиші

Вітання: Moshi, moshi

Moshi, moshi Прощання: Ja, ne

Японці дуже суворі в питаннях етикету. Розмовляти телефоном у транспорті чи на вулиці вважається недоречним. Часто можна побачити знаки з проханням вимкнути телефон. Розмови на велосипеді чи під час прогулянки - теж табу, хоча не всі цього дотримуються.

Велика Британія: не їж і не жуй

Вітання: Hello, Hiya

Hello, Hiya Прощання: Bye, Laters

У Британії вас можуть вважати нечемним, якщо ви говоритимете по телефону з повним ротом. Голосова пошта спрацьовує через 6-10 гудків - значно довше, ніж у США. В іншому етикет схожий на американський - тиша та ввічливість понад усе.

Таїланд: відповідати обов'язково

Вітання: Haaloh

Haaloh Прощання: Sa wat dee

У Таїланді не прийняти дзвінок - справжня неповага. Телефонуватимуть до останнього, поки не відповісте. Місце чи обставини не мають значення - важливо проявити повагу до співрозмовника, взявши слухавку.

Італія: говори коротко і по суті

Вітання: Pronto

Pronto Прощання: Ciao

"Пронто" - це не просто вітання, а запрошення перейти до справи. Під час комерційних угод телефон обов’язково вимикає продавець. Голосові повідомлення тут не в моді, а якщо залишаєте одне - вкладайтеся в пів хвилини.