У каждого свое "алло": как не оконфузиться по телефону с людьми из разных стран

Знали ли вы, что в Японии на звонок отвечают фразой "моши-моши", а в Италии - коротким и деловым "пронто"? В разных уголках мира правила общения по телефону очень отличаются не только языково, но и культурно.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что в одной стране считается вежливым, а в другой может быть неприемлемым при телефонных разговорах.
В Египте телефонный разговор начинается с обмена любезностями - на это может уйти до пяти минут! Прежде чем перейти к сути, важно удостовериться, что собеседник готов слушать. Интересно, что здесь совсем не стыдно дать свой номер даже случайному знакомому на улице или в поезде.
Американцы уважают личное пространство, поэтому в ресторане или кино следует выключать телефон. Громкие разговоры в публичном пространстве считаются дурным тоном. Также не рекомендуется звонить после 21:00, если дело не срочное - это может выглядеть как невоспитанность.
В Бразилии лучше ответить, даже если занят - иначе вас сочтут грубияном. Люди могут брать трубку даже во время встречи или в театре, хотя часто отходят в сторону. Типичная фраза во время разговора - "uh", чтобы проверить, на связи ли собеседник еще. И не удивляйтесь, если звонок начнется со слов: "Ты кто?" - это нормально.
Французы считают громкий телефонный разговор неприемлемым, особенно в публичных местах. Если звонок застает человека за обедом или в транспорте - он может просто не ответить. Разговор принято начинать только после выяснения, кто именно звонит.
В Китае телефон - постоянный спутник. Люди отвечают в любом месте и в любое время. Если не взять трубку с первого раза - не беда: вам будут звонить еще долго. Голосовую почту здесь не используют, и даже текстовые сообщения не слишком популярны.
После 22:00 - еще не ночь. В общественных местах здесь часто раздаются звонки, и даже в библиотеке можно услышать чей-то разговор. SMS-сообщения слишком дорогие, поэтому предпочтение отдают звонкам, даже если это не всегда удобно.
Японцы очень строги в вопросах этикета. Разговаривать по телефону в транспорте или на улице считается неуместным. Часто можно увидеть знаки с просьбой выключить телефон. Разговоры на велосипеде или во время прогулки - тоже табу, хотя не все этого придерживаются.
В Британии вас могут посчитать невежливым, если вы будете говорить по телефону с полным ртом. Голосовая почта срабатывает через 6-10 гудков - значительно дольше, чем в США. В остальном этикет похож на американский - тишина и вежливость превыше всего.
В Таиланде не принять звонок - настоящее неуважение. Будут звонить до последнего, пока не ответите. Место или обстоятельства не имеют значения - важно проявить уважение к собеседнику, взяв трубку.
"Пронто" - это не просто приветствие, а приглашение перейти к делу. Во время коммерческих сделок телефон обязательно выключает продавец. Голосовые сообщения здесь не в моде, а если оставляете одно - укладывайтесь в полминуты.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты DIY Joy, Lifehacker, Википедия.