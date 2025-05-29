Нарешті є точний список: що можна і не можна брати в ручну поклажу в літак у 2025-му

Подорожуючи літаком, важливо знати, що саме дозволено брати з собою в ручну поклажу. Які саме речі не потрібно здавати в багаж?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніші категорії речей, які часто беруть із собою пасажири, і надає поради, як підготувати ручну поклажу відповідно до правил.

Особисті речі: що дозволено?

Деякі предмети особистого користування можна брати з собою в салон без додаткової оплати або з обмеженнями.

Акумулятори: до 3 штук у заводській упаковці, обов'язково з документами.

Аксесуари для в'язання: дозволений гачок, але в'язання під час зльоту та посадки заборонене.

Гітара: дозволяється тільки з придбанням окремого багажного місця, вага не більше 75 кг, обов’язково у щільному чохлі.

Малювання: можна перевозити олівці з м’яким грифелем, не загострені, в упаковці розміром до 20×20 см.

Дитяча коляска: умови перевезення залежать від конкретної авіакомпанії.

Ноутбук: допускається в ручну поклажу, розмір до 55×35×25 см, вага до 12 кг.

Ручка: дозволено, але не більше 20×20 см.

Квіти: дозволено за умови, що вид рослини дозволений для перевезення. Букет або горщик має бути в герметичній упаковці до 55×40×20 см.

Їжа та напої

Харчові продукти також можна брати з собою, але потрібно дотримуватись обмежень, особливо щодо рідин.

Алкоголь: міцність не більше 70 градусів, об’єм до 100 мл, тара - прозорий пакет із застібкою.

Вода: не більше 100 мл, тільки в оригінальній тарі.

Йогурт: підпадає під правила для рідин - до 100 мл.

Торт, цукерки, фрукти: дозволено у герметичній або оригінальній упаковці, вага не більше 2 кг.

Якщо взяти з собою у ручну поклажу недозволені речі, то виникнуть проблеми на борту літака (фото: Freepik.com)

Медикаменти

Під час перельотів пасажири часто мають із собою медикаменти. Для їх перевезення також є обмеження.

Рідкі ліки: не більше 10 одиниць, кожна не перевищує 100 мл, у пакеті із застібкою.

Пігулки: у герметичній упаковці, не більше 5 упаковок. Якщо ліки містять сильнодіючі компоненти, потрібен рецепт англійською мовою з нотаріальним завіренням.

Засоби гігієни та косметика

Особиста гігієна та косметика дозволені, проте обов’язково дотримуватись обмежень на об'єм і спосіб пакування.

Дезодорант, шампунь, тональний крем: до 100 мл, у прозорому пакеті або оригінальній упаковці.

Духи: 100 мл, у щільно закритому пакеті.

Контактні лінзи: у закритій упаковці, рідина не більше 100 мл.

Фен, плойка: розмір не більше 55×40×20 см, зберігання у щільно закритому пакеті.