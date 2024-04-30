8 моделей поведінки, які жінки не можуть терпіти у дружбі

Дружба може бути одним із найприємніших аспектів життя. Друзі наповнюють наше життя сміхом, любов’ю та нескінченною підтримкою. Сильна духом та незалежна жінка не може терпіти у дружбі деякі прояви поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Неповага

Сильні духом жінки знають собі ціну. Вони розуміють цінність будь-яких стосунків, особливо дружби.

Отже, якщо є щось, чого вони не терплять, то це неповага. Будь-то вербальне, емоційне чи інше, неповазі немає місця в здоровій дружбі.

До того ж такі люди вимагають поваги не лише до себе, а й до всіх у своєму оточенні.

Нечесність

Правда і чесність є головними ознака будь-якої міцної дружби. Для сильних жінок немає місця брехні чи обману.

Вони вірять у прозорість і відкритість, навіть коли правду важко почути.

Якщо друг постійно бреше або щось приховує, то це серйозна ознака.

Негативність

Інколи друзі можуть постійно скаржитися на все: роботу, стосунки та сім’ю. Це може виснажувати. Тому інколи доводиться уникати таких людей заради власного психічного здоров’я.

Пам’ятайте, що захищати свій спокій - це нормально.

Відсутність підтримки

Сильні жінки, як правило, завжди прагнуть досягти своїх цілей. Тому їм потрібні друзі, які будуть підтримувати їх на кожному кроці.

Однак відсутність підтримки - це те, чого вони просто не терпітимуть у дружбі. Вони вірять, що справжня дружба повинна надихати обох людей і давати їм сили.

Якщо вони не бачать такої підтримки, вони можуть вважати, що стосунки більше виснажують, ніж приносять користь.

Емоційна недоступність

Дружба - це не лише спільні інтереси чи гарний час разом, а й емоційний зв’язок.

Якщо друг емоційно віддалений або байдужий, це може бути образливо.

Тому кожному потрібен хтось, хто справді нас розуміє.

Заздрість

Заздрість може бути вбивцею дружби. Усі хочуть мати друзів, які святкують їхні успіхи, а не тих, хто заздрить.

Наприклад, коли хтось отримує підвищення на роботі, то очікує, що друзі радітимуть за них.

Така підтримка важлива, оскільки вона формує взаємну повагу та зберігає дружбу здоровою.

Ненадійність

Немає нічого більш надокучливого, ніж друг, який постійно збиває плани або ніколи не буває поруч.

Ненадійність - це велике "ні" в будь-якій дружбі, особливо для сильних жінок.

Кожному потрібен хтось, на кого можна покластися незважаючи ні на що.

Критика

Сильні духом жінки знають собі ціну і не дозволять у свій бік неоправдану критику.

Справжній друг буде любити вас за те, ким ви є, за недоліки та все. Тож ніколи не погоджуйтеся на дружбу, яка змушує вас почуватися інакше.