"Червоні прапорці" у дружбі: на які 8 речей обов'язково потрібно звернути увагу

Дружба - це взаємини, які мають дуже велику цінність у нашому житті. Друзі нас надихають, підтримують, дають сили. Це про взаємоповагу. Однак в нашому оточенні можуть бути люди, які роблять спілкування токсичним та отруювати життя.

Які "червоні прапорці" вказують на відсутність або нестабільний рівень підтримки, поваги, чесності чи прийняття між вами та вашим другом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис " Психологічної допомоги ".

Знецінює ваші проблеми та почуття

Такий друг постійно нехтує вашою думкою та емоціями, а досягнення применшує або критикує. Наприклад, ви скаржитеся на погане самопочуття, втому, а у відповідь замість підтримки чуєте звинувачення чи нетактовну спробу змінити тему розмови.

Засуджує вас

Така людина засуджує ваші вчинки, докоряє вам за ваші ж невдачі.

Говорить лише про себе

Під час зустрічі якщо і запитує про ваші справи, то переважно вашу відповідь вже не слухає. Часто перебиває та змінює тему.

Критикує вас

Постійно критикує вас та занижує самооцінку. Це може звучати наче комплімент, але ви відчуваєте при цьому образу чи приниження.

Не радіє вашим успіхам

Замість того, щоб порадіти за вас та ваші успіхи, людина починає "змагатися" з вами або каже, що вам просто пощастило.

Не бере відповідальність

Людина не хоче брати відповідальність за свою поведінку, не поважає ваші кордони. Замість вибачення за образу, ви часто чуєте, що "це був просто жарт" або ж звинувачення в тому, що це ви "гостро все сприймаєте" чи "це ти все не так сприймаєш".

Газлайтить вас

Коли ви кажете, що якійсь слова чи дії друга були вам неприємні, у відповідь замість вибачення ви чуєте заперечення ("Я цього не казав/не казала", "Ти все вигадуєш, як завжди") - це ознака токсичних стосунків.

Не докладає зусиль для підтримки стосунків

Такий друг ігнорує ваші намагання зустрітися або призначає зустрічі без урахування ваших планів та можливостей.

Психологи радять з друзями, у стосунках з якими є такі речі, повністю припинити спілкування або дистанціюватися.

Якщо ви бачите деякі з цих ознак або ви почуваєтеся некомфортно в такій компанії, найперше скажіть людині, що вас турбує. Озвучте, що саме в його поведінці негативно впливає на вас.

Робіть це спокійно та впевнено, без взаємних звинувачень та описуйте тільки власні почуття. Якщо розмова не дає результатів і друг продовжує свідомо ігнорувати ваші прохання, краще припинити таке спілкування.

Це може бути боляче та складно, але варто оточувати себе людьми, які покращують ваше життя, а не роблять його гіршим.