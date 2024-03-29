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Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

Ондатра не змогла вибратись із "пастки" самотужки (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно у мережі опублікували надзвичайні фото та відео, на яких представники ДСНС рятують з води ондатру, що потрапила в "пастку".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку ДСНС у Facebook розповідає, що відомо про деталі події.

Що трапилось і де саме

Згідно з повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Чернігові до споруди дамби на річці Стрижень потрапила ондатра.

Самостійно звідти вибратись їй не вдалося.

Виходячи з цього, місцеві мешканці викликали на допомогу тварині рятувальників.

Тварина потрапила у "пастку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як врятували ондатру

Уточнюється, що представники ДСНС дістали виснажену ондатру підсакою. Після цього тварину випустили на волю.

"Хитрий гризун вискочив на берег, із задоволенням відкусив кілька травинок і поплив у своїх справах", - уточнили рятувальники.

Тварину врятували представники ДСНС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто такі гімнури й чому майже ніхто про них не знає.

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ДСНСрятувальникиТварини