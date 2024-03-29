RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Ондатра не смогла выбраться из "ловушки" своими силами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в сети опубликовали чрезвычайные фото и видео, на которых представители ГСЧС спасают из воды попавшую в "ловушку" ондатру.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу ГСЧС в Facebook рассказывает, что известно о деталях происшествия.

Что случилось и где именно

Согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове в сооружение дамбы на реке Стрижень попала ондатра.

Самостоятельно оттуда выбраться ей не удалось.

Исходя из этого, местные жители вызвали в помощь животному спасателей.

Животное попало в "ловушку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как спасли ондатру

Уточняется, что представители ГСЧС достали истощенную ондатру подсакой. После этого животное выпустили на свободу.

"Хитрый грызун выскочил на берег, с удовольствием откусил несколько травинок и поплыл по своим делам", - уточнили спасатели.

Животное спасли представители ГСЧС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такие гимнуры и почему почти никто о них не знает.

Читайте также, как самая маленькая в мире рыбка "кричит" громче, чем перфоратор.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСрятувальникиЖивотные