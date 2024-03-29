Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео
Нещодавно у мережі опублікували надзвичайні фото та відео, на яких представники ДСНС рятують з води ондатру, що потрапила в "пастку".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку ДСНС у Facebook розповідає, що відомо про деталі події.
Що трапилось і де саме
Згідно з повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Чернігові до споруди дамби на річці Стрижень потрапила ондатра.
Самостійно звідти вибратись їй не вдалося.
Виходячи з цього, місцеві мешканці викликали на допомогу тварині рятувальників.
Тварина потрапила у "пастку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Як врятували ондатру
Уточнюється, що представники ДСНС дістали виснажену ондатру підсакою. Після цього тварину випустили на волю.
"Хитрий гризун вискочив на берег, із задоволенням відкусив кілька травинок і поплив у своїх справах", - уточнили рятувальники.
Тварину врятували представники ДСНС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто такі гімнури й чому майже ніхто про них не знає.
Читайте також, як найменша у світі рибка "кричить" гучніше, ніж перфоратор.