ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

П'ятниця 29 березня 2024 08:06
UA EN RU
Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео Ондатра не змогла вибратись із "пастки" самотужки (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно у мережі опублікували надзвичайні фото та відео, на яких представники ДСНС рятують з води ондатру, що потрапила в "пастку".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку ДСНС у Facebook розповідає, що відомо про деталі події.

Що трапилось і де саме

Згідно з повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у Чернігові до споруди дамби на річці Стрижень потрапила ондатра.

Самостійно звідти вибратись їй не вдалося.

Виходячи з цього, місцеві мешканці викликали на допомогу тварині рятувальників.

Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

Тварина потрапила у "пастку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як врятували ондатру

Уточнюється, що представники ДСНС дістали виснажену ондатру підсакою. Після цього тварину випустили на волю.

"Хитрий гризун вискочив на берег, із задоволенням відкусив кілька травинок і поплив у своїх справах", - уточнили рятувальники.

Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

Тварину врятували представники ДСНС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто такі гімнури й чому майже ніхто про них не знає.

Читайте також, як найменша у світі рибка "кричить" гучніше, ніж перфоратор.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС рятувальники Тварини
NEWS
Росія вночі випустила по Україні майже сотню дронів та ракет: скільки знищила ППО
Росія вночі випустила по Україні майже сотню дронів та ракет: скільки знищила ППО