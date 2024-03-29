Кожне життя - важливе. Неймовірний порятунок ондатри потрапив на відео

Нещодавно у мережі опублікували надзвичайні фото та відео, на яких представники ДСНС рятують з води ондатру, що потрапила в "пастку".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційну сторінку ДСНС у Facebook розповідає, що відомо про деталі події.