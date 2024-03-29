Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео
Недавно в сети опубликовали чрезвычайные фото и видео, на которых представители ГСЧС спасают из воды попавшую в "ловушку" ондатру.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу ГСЧС в Facebook рассказывает, что известно о деталях происшествия.
Что случилось и где именно
Согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове в сооружение дамбы на реке Стрижень попала ондатра.
Самостоятельно оттуда выбраться ей не удалось.
Исходя из этого, местные жители вызвали в помощь животному спасателей.
Животное попало в "ловушку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Как спасли ондатру
Уточняется, что представители ГСЧС достали истощенную ондатру подсакой. После этого животное выпустили на свободу.
"Хитрый грызун выскочил на берег, с удовольствием откусил несколько травинок и поплыл по своим делам", - уточнили спасатели.
Животное спасли представители ГСЧС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
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