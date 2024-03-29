ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Пятница 29 марта 2024 08:06
UA EN RU
Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео Ондатра не смогла выбраться из "ловушки" своими силами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в сети опубликовали чрезвычайные фото и видео, на которых представители ГСЧС спасают из воды попавшую в "ловушку" ондатру.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу ГСЧС в Facebook рассказывает, что известно о деталях происшествия.

Что случилось и где именно

Согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Чернигове в сооружение дамбы на реке Стрижень попала ондатра.

Самостоятельно оттуда выбраться ей не удалось.

Исходя из этого, местные жители вызвали в помощь животному спасателей.

Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Животное попало в "ловушку" (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как спасли ондатру

Уточняется, что представители ГСЧС достали истощенную ондатру подсакой. После этого животное выпустили на свободу.

"Хитрый грызун выскочил на берег, с удовольствием откусил несколько травинок и поплыл по своим делам", - уточнили спасатели.

Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Животное спасли представители ГСЧС (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такие гимнуры и почему почти никто о них не знает.

Читайте также, как самая маленькая в мире рыбка "кричит" громче, чем перфоратор.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС рятувальники Животные
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО