Каждая жизнь - важна. Невероятное спасение ондатры попало на видео

Ондатра не смогла выбраться из "ловушки" своими силами (иллюстрация: freepik.com)

Недавно в сети опубликовали чрезвычайные фото и видео, на которых представители ГСЧС спасают из воды попавшую в "ловушку" ондатру.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу ГСЧС в Facebook рассказывает, что известно о деталях происшествия.