Кожна з їхніх будівель шокує та вражає! 5 найоригінальніших архітекторів сучасності

Зміст:

Норман Фостер - майстер урбаністичних рішень

Сер Норман Фостер, народжений у 1935 році в Манчестері, Велика Британія, заснував архітектурне бюро Foster + Partners у 1967 році. Його проєкти відомі гармонійним поєднанням сучасних технологій та екологічних рішень.

Серед його найзнаковіших робіт - хмарочос The Gherkin у Лондоні та віадук Мійо у Франції, який є найвищим мостом у світі. Фостер також спроєктував численні термінали аеропортів, музеї та культурні центри, отримавши понад 400 нагород за свою кар’єру.

Його стиль базується на функціональності та естетиці, що робить його споруди не лише ефективними, а й справжніми витворами мистецтва. Однією з його революційних ідей стало використання скла та сталі для створення екологічних будівель, що мінімізують енергоспоживання.

Крім того, він активно розробляє проєкти для освоєння космосу, працюючи над концепціями місячних поселень.

"Лондонський огірок" (фото: Вікіпедія)

Заха Хадід - королева футуристичних форм

Заха Хадід, народжена у 1950 році в Багдаді, Ірак, стала першою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію у 2004 році. Її роботи відрізняються динамічними формами, що нагадують рідину у русі, та інноваційними конструкціями.

Серед її культових споруд - Центр Гейдара Алієва в Баку, оперний театр у Гуанчжоу та Віденський університет економіки і бізнесу. Вона також займалася дизайном меблів та інтер’єрів, переносячи свій унікальний стиль у побутові предмети.

Хадід зробила справжню революцію в архітектурі, доводячи, що будівлі можуть бути пластичними, немов скульптури. Одним із її найсміливіших проєктів став Stadium Al Wakrah у Катарі, створений спеціально до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Її стиль часто порівнюють із роботами художників-авангардистів, адже вона прагнула розширити межі можливого у сучасному будівництві.

Музей Гейдара Алієва в Баку (фото: Вікіпедія)

Френк Гері - архітектура як мистецтво

Френк Гері, канадсько-американський архітектор, прославився своїми нестандартними формами та скульптурним підходом до проєктування. Його роботи, такі як Музей Гуггенхайма в Більбао та Концертний зал Уолта Діснея в Лос-Анджелесі, стали іконами сучасної архітектури.

Гері використовує нестандартні матеріали та технології, створюючи унікальні простори, що поєднують мистецтво та функціональність. Його проєкти часто нагадують абстрактні скульптури, які викликають захоплення та здивування. Архітектор відомий своєю любов’ю до титану та скла, які надають його будівлям ефект легкості й мінливості.

Однією з його найдивовижніших споруд є Dancing House у Празі, що виглядає, ніби будівлі "танцюють" одна з одною. Його підхід до архітектури доводить, що навіть комерційні та громадські будівлі можуть стати справжніми витворами мистецтва.

Концертний зал імені Волта Діснея, Лос-Анджелес (фото: Вікіпедія)

Сантьяго Калатрава - гармонія архітектури й природи

Сантьяго Калатрава - іспанський архітектор та інженер, відомий своїми біонічними формами, натхненними природою. Його проєкти включають мости, вокзали та музеї, зокрема Музей мистецтв Мілвокі та комплекс Місто мистецтв і наук у Валенсії.

Калатрава поєднує архітектуру та інженерію, створюючи динамічні, елегантні та виразні конструкції. Його роботи вирізняються білими структурами, легкістю та органічними лініями, що нагадують крила птахів або скелети морських істот.

Однією з найфутуристичніших його споруд є транспортний вузол Oculus у Нью-Йорку, що нагадує велетенського птаха, який злітає в небо. Калатрава також захоплюється скульптурою, і його архітектурні проєкти часто виглядають як гігантські художні композиції.

Палац мистецтв у Валенсії (фото: Вікіпедія)

Ренцо Піано - інженер майбутнього

Ренцо Піано, італійський архітектор, народжений у 1937 році в Генуї, виріс у родині будівельників. Він є одним із засновників стилю хай-тек, який поєднує технологічні інновації з функціональністю.

Серед його найвідоміших робіт - Центр Помпіду в Парижі, термінал аеропорту Кансай в Осаці та хмарочос The Shard у Лондоні. Піано заснував міжнародну архітектурну компанію Renzo Piano Building Workshop, що працює у Парижі та Генуї.

Його підхід до будівництва передбачає детальну інтеграцію технологій, що дозволяє створювати не лише гарні, а й екологічні та енергоефективні споруди. Одним із його найамбітніших проєктів став New York Times Building, що встановив нові стандарти екологічного дизайну у висотному будівництві.

Він також розробляє концепції "міст майбутнього", у яких гармонійно поєднуються природа, технології та комфорт для мешканців.

Будівля проєкт Ренцо Піано у Кельні (фото: Вікіпедія)

Вас може зацікавити