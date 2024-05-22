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Кожен знак Зодіаку має власний аромат: який парфум ідеально підходить саме вам

Підібрати парфум за знаком Зодіаку - реально (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Кожен аромат - індивідуальний і неповторний, адже він буквально "грає" на вашій шкірі та персональності. Дехто впевнений - підібрати ідеальний парфум можна за знаком Зодіаку, адже кожен із нас народився під впливом тієї чи іншої стихії та планети.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підібрати парфум за знаком Зодіаку, щоб завжди бути на висоті.

Зміст

Овен

Під знаком Овна люди народжуються з 21 березня до 19 квітня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Марс (дія).

Зазвичай Овни сильні, щедрі, незалежні та імпульсивні особистості з чітко виявленими лідерськими якостями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, теплі, смолисті, навіть пряні - з нотами герані, розмарину, ялівцю, кашеміру чи жасмину.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense
  • Bvlgari Goldea The Roman Night
  • Exuma Citrus Liqueur
  • Hiz BLUE STONE
  • Jeanne Arthes Caliber 12

Овен (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Телець

Під знаком Тельця люди народжуються з 20 квітня до 20 травня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Венера (кохання).

Зазвичай Тельці вірні, доброчесні, рішучі й чуттєві, можуть високо ставити власні задоволення та щосили уникати страждань.

Аромати, які можуть підійти найбільше: гарячі, чуттєві, енергійні, трав'яні, фруктові та квіткові - з відтінками лотоса, магнолії, яблука чи майорану.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Giorgio Armani Sì Passione
  • Elizabeth Arden Green Tea Lotus
  • Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel
  • La Rive HUNTING
  • S.T. Dupont 58 Avenue Montaigne

Телець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Близнюки

Під знаком Близнюків люди народжуються з 21 травня до 20 червня.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Меркурій (рух).

Зазвичай Близнюки товариські, допитливі, оптимістичні, легкі та безтурботні, сповнені чудовими (і навіть авантюрними) ідеями та емоціями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, легкі, солоно-солодкі та навіть квіткові - з акордами чайного дерева, кедра, ментолу, кориці, троянди, лаванди

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum Légère
  • Le Bouquet Mangue Tropicale
  • Estee Lauder Modern Muse Le Rouge
  • Hugo Boss Boss The Scent Pure Accord
  • Azzaro Chrome Extreme

Близнюки (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Рак

Під знаком Рака люди народжуються з 21 червня до 22 липня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Місяць (мрії).

Зазвичай Раки мрійливі, чутливі, відкриті, креативні, можуть мати добре розвинену інтуїцію та особливе сприйняття навколишнього світу.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, ніжні квіткові й навіть солодкі - з відтінками жасмину, білої лілії, вербени, фіалки, евкаліпту, амбри, лотоса чи орхідеї.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Lolita Lempicka Mon Eau
  • Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid
  • Dolce & Gabbana The Only One
  • Lomani El Paso
  • Montale Ristretto Intense Cafe

Рак (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Лев

Під знаком Лева люди народжуються з 23 липня до 22 серпня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Сонце (життєва сила).

Зазвичай Леви веселі, щедрі, віддані, сміливі, впевнені у собі, харизматичні, вміють слухати, люблять бути в цетрі уваги, хоча водночас можуть бути впертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: стійкі, соковиті, пряні, літні, навіть смолисті - з теплими півтонами бензоїну, пачулі, соняшника, кипариса, сандалу, ветівера, троянди, розмарину.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Tom Ford Eau de Soleil Blanc
  • Korloff Paris Private Rouge Santal
  • Givenchy Very Irresistible
  • Rochas Moustache
  • L.T. Piver Cedre

Лев (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Діва

Під знаком Діви люди народжуються з 23 серпня до 22 вересня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Меркурій (віддзеркалення).

Зазвичай Діви чесні, спостережливі, організовані, стримані, точні, володіють мистецтвом самоконтролю та є вірними друзями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, делікатні, солодкі, запашні трав'яні, витончені цитрусові й іскристі хвойні - з нотами евкаліпту, тютюну, іланг-ілангу, трояндового дерева, ладану, мірри, цитрусів, ялиці та суниці.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Diptyque Fleur de Peau
  • Tiziana Terenzi Saiph Vial
  • Andre L'arom LIBELLE
  • Franck Boclet Tobacco Minispay
  • S.T.Dupont Essence Pure Pour Homme Limited Edition

Діва (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Терези

Під знаком Терезів люди народжуються з 23 вересня до 22 жовтня.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Венера (кохання).

Зазвичай Терези товариські, гостинні, мають вроджене відчуття естетики та бажання знайти баланс і гармонію в усьому, водночас деякі рішення даються їм нелегко.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, тонкі, легкі й ненав'язливі, навіть солодкі квіткові та пряні - з відтінками ромашки, чебрецю, м'яти, ванілі, імбиру, сандалу.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Rochas Mademoiselle Rochas
  • Davidoff Cool Water Woman
  • Donna Karan Pure DKNY
  • Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme
  • Carolina Herrera 212 Men NYC

Терези (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Скорпіон

Під знаком Скорпіона люди народжуються з 23 жовтня до 21 листопада.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Плутон (трансформація).

Зазвичай Скорпіони самокритичні, добродійні, прямолінійні та цілеспрямовані, володіють сильною інтуїцією, водночас бувають дещо впертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: легкі, свіжі, гарячі, чуттєві, навіть пряні й "з перчинкою" - з нотками шкіри, жасмину, дубового моху, ванілі, імбиру, кориці.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Chloé Nomade
  • Armand Basi In Red
  • Hugo Boss Femme
  • Antonio Banderas The Golden Secret
  • Trussardi Black Extreme

Скорпіон (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Стрілець

Під знаком Стрільця люди народжуються з 22 листопада до 21 грудня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Юпітер (бажання).

Зазвичай Стрільці серйозні, незалежні, оптимістичні й відкриті, можуть легко захоплюватися новими ідеями, людьми й переконаннями, проте інколи бувають й упертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: теплі, соковиті, пряні, квіткові, фруктові й екзотичні - з акордами нарцису, кипарису, кедру, сосни, гвоздики, троянди, ладану, шавлії.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Proenza Schouler Arizona
  • Bi-Es For Woman
  • Jean Couturier Coriandre
  • Lanvin L’Homme
  • Kenzo L’Eau Kenzo Pour Homme

Стрілець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Козеріг

Під знаком Козерогу люди народжуються з 22 грудня до 19 січня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Сатурн (помірність).

Зазвичай Козероги мудрі, розсудливі, стримані ззовні, яскраві й емоційні всередині, щирі, терплячі, амбіційні, готові брати інших "під своє крило".

Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, землисті, деревні, тонкі хвойні - з нотками деревини, кедру, шавлії, сандалу, ялини, гвоздики, сосни, анісу, лотосу, ялицю.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Mugler Alien Flora Futura
  • Shiseido Zen
  • Chanel Gabrielle
  • Jfenzi ARDAGIO EAU DE BLACK NIGHT
  • Cartier Declaration Essence

Козеріг (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Водолій

Під знаком Водолія люди народжуються з 20 січня до 18 лютого.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Уран (енергія).

Зазвичай Водолії мудрі, реалістичні та мрійливі водночас, оригінальні, вільні, щедрі, сміливі, легко адаптуються до будь-яких обставин.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, прохолодні, соковиті, оригінальні й навіть екзотичні чи квіткові - з елементами фруктів, хвої, шафрану, пачулі, анісу, сандалу.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Yves Saint Laurent Mon Paris
  • Couture Parfum Royal Fresh
  • Nina Ricci Bella
  • Bvlgari Aqva Pour Homme
  • Versace Man Eau Fraiche

Водолій (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Риби

Під знаком Риб люди народжуються з 19 лютого до 20 березня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Нептун (інтуїція).

Зазвичай Риби мрійливі, творчі, чутливі й емоційні, можуть бути навіть дещо меланхолійними чи сентиментальними, водночас мають сильний інтелект і часом навіть "синдром рятувальника" щодо інших.

Аромати, які можуть підійти найбільше: чуттєві, витончено квіткові, екзотичні, солодкі, гарячі й навіть східні - з тонами фіалки, півонії, ялівцю, грейпфруту, іланг-ілангу, лілії, полуниці.

Потенційно ідеальні парфуми:

  • Carven Dans Ma Bulle
  • Lanvin Eclat d'Arpege
  • Valentino Valentina
  • Andre Larom Mon Ami
  • Salvatore Ferragamo Pour Homme

Риби (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим відрізняються парфум, парфумована вода й туалетна вода та як обрати "правильний" аромат.

Читайте також про аромати парфумів, які "старять" жінок.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Eva Blog, Vogue UA, Wikipedia.

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