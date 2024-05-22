Кожен знак Зодіаку має власний аромат: який парфум ідеально підходить саме вам

Кожен аромат - індивідуальний і неповторний, адже він буквально "грає" на вашій шкірі та персональності. Дехто впевнений - підібрати ідеальний парфум можна за знаком Зодіаку, адже кожен із нас народився під впливом тієї чи іншої стихії та планети.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підібрати парфум за знаком Зодіаку, щоб завжди бути на висоті.
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Під знаком Овна люди народжуються з 21 березня до 19 квітня.
Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Марс (дія).
Зазвичай Овни сильні, щедрі, незалежні та імпульсивні особистості з чітко виявленими лідерськими якостями.
Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, теплі, смолисті, навіть пряні - з нотами герані, розмарину, ялівцю, кашеміру чи жасмину.
Потенційно ідеальні парфуми:
Овен (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Тельця люди народжуються з 20 квітня до 20 травня.
Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Венера (кохання).
Зазвичай Тельці вірні, доброчесні, рішучі й чуттєві, можуть високо ставити власні задоволення та щосили уникати страждань.
Аромати, які можуть підійти найбільше: гарячі, чуттєві, енергійні, трав'яні, фруктові та квіткові - з відтінками лотоса, магнолії, яблука чи майорану.
Потенційно ідеальні парфуми:
Телець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Близнюків люди народжуються з 21 травня до 20 червня.
Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Меркурій (рух).
Зазвичай Близнюки товариські, допитливі, оптимістичні, легкі та безтурботні, сповнені чудовими (і навіть авантюрними) ідеями та емоціями.
Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, легкі, солоно-солодкі та навіть квіткові - з акордами чайного дерева, кедра, ментолу, кориці, троянди, лаванди
Потенційно ідеальні парфуми:
Близнюки (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Рака люди народжуються з 21 червня до 22 липня.
Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Місяць (мрії).
Зазвичай Раки мрійливі, чутливі, відкриті, креативні, можуть мати добре розвинену інтуїцію та особливе сприйняття навколишнього світу.
Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, ніжні квіткові й навіть солодкі - з відтінками жасмину, білої лілії, вербени, фіалки, евкаліпту, амбри, лотоса чи орхідеї.
Потенційно ідеальні парфуми:
Рак (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Лева люди народжуються з 23 липня до 22 серпня.
Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Сонце (життєва сила).
Зазвичай Леви веселі, щедрі, віддані, сміливі, впевнені у собі, харизматичні, вміють слухати, люблять бути в цетрі уваги, хоча водночас можуть бути впертими.
Аромати, які можуть підійти найбільше: стійкі, соковиті, пряні, літні, навіть смолисті - з теплими півтонами бензоїну, пачулі, соняшника, кипариса, сандалу, ветівера, троянди, розмарину.
Потенційно ідеальні парфуми:
Лев (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Діви люди народжуються з 23 серпня до 22 вересня.
Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Меркурій (віддзеркалення).
Зазвичай Діви чесні, спостережливі, організовані, стримані, точні, володіють мистецтвом самоконтролю та є вірними друзями.
Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, делікатні, солодкі, запашні трав'яні, витончені цитрусові й іскристі хвойні - з нотами евкаліпту, тютюну, іланг-ілангу, трояндового дерева, ладану, мірри, цитрусів, ялиці та суниці.
Потенційно ідеальні парфуми:
Діва (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Терезів люди народжуються з 23 вересня до 22 жовтня.
Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Венера (кохання).
Зазвичай Терези товариські, гостинні, мають вроджене відчуття естетики та бажання знайти баланс і гармонію в усьому, водночас деякі рішення даються їм нелегко.
Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, тонкі, легкі й ненав'язливі, навіть солодкі квіткові та пряні - з відтінками ромашки, чебрецю, м'яти, ванілі, імбиру, сандалу.
Потенційно ідеальні парфуми:
Терези (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Скорпіона люди народжуються з 23 жовтня до 21 листопада.
Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Плутон (трансформація).
Зазвичай Скорпіони самокритичні, добродійні, прямолінійні та цілеспрямовані, володіють сильною інтуїцією, водночас бувають дещо впертими.
Аромати, які можуть підійти найбільше: легкі, свіжі, гарячі, чуттєві, навіть пряні й "з перчинкою" - з нотками шкіри, жасмину, дубового моху, ванілі, імбиру, кориці.
Потенційно ідеальні парфуми:
Скорпіон (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Стрільця люди народжуються з 22 листопада до 21 грудня.
Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Юпітер (бажання).
Зазвичай Стрільці серйозні, незалежні, оптимістичні й відкриті, можуть легко захоплюватися новими ідеями, людьми й переконаннями, проте інколи бувають й упертими.
Аромати, які можуть підійти найбільше: теплі, соковиті, пряні, квіткові, фруктові й екзотичні - з акордами нарцису, кипарису, кедру, сосни, гвоздики, троянди, ладану, шавлії.
Потенційно ідеальні парфуми:
Стрілець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Козерогу люди народжуються з 22 грудня до 19 січня.
Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Сатурн (помірність).
Зазвичай Козероги мудрі, розсудливі, стримані ззовні, яскраві й емоційні всередині, щирі, терплячі, амбіційні, готові брати інших "під своє крило".
Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, землисті, деревні, тонкі хвойні - з нотками деревини, кедру, шавлії, сандалу, ялини, гвоздики, сосни, анісу, лотосу, ялицю.
Потенційно ідеальні парфуми:
Козеріг (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Водолія люди народжуються з 20 січня до 18 лютого.
Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Уран (енергія).
Зазвичай Водолії мудрі, реалістичні та мрійливі водночас, оригінальні, вільні, щедрі, сміливі, легко адаптуються до будь-яких обставин.
Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, прохолодні, соковиті, оригінальні й навіть екзотичні чи квіткові - з елементами фруктів, хвої, шафрану, пачулі, анісу, сандалу.
Потенційно ідеальні парфуми:
Водолій (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Під знаком Риб люди народжуються з 19 лютого до 20 березня.
Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Нептун (інтуїція).
Зазвичай Риби мрійливі, творчі, чутливі й емоційні, можуть бути навіть дещо меланхолійними чи сентиментальними, водночас мають сильний інтелект і часом навіть "синдром рятувальника" щодо інших.
Аромати, які можуть підійти найбільше: чуттєві, витончено квіткові, екзотичні, солодкі, гарячі й навіть східні - з тонами фіалки, півонії, ялівцю, грейпфруту, іланг-ілангу, лілії, полуниці.
Потенційно ідеальні парфуми:
Риби (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим відрізняються парфум, парфумована вода й туалетна вода та як обрати "правильний" аромат.
Читайте також про аромати парфумів, які "старять" жінок.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Eva Blog, Vogue UA, Wikipedia.