У каждого знака Зодиака свой аромат: какой парфюм идеально подходит именно вам

Каждый аромат - индивидуален и неповторим, ведь он буквально "играет" на вашей коже и персональности. Некоторые уверены - подобрать идеальный парфюм можно по знаку Зодиака, ведь каждый из нас родился под влиянием той или иной стихии и планеты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подобрать парфюм по знаку Зодиака, чтобы всегда быть на высоте.
Содержание
Под знаком Овна люди рождаются с 21 марта по 19 апреля.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Марс (действие).
Обычно Овны сильные, щедрые, независимые и импульсивные личности с четко проявленными лидерскими качествами.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, теплые, смолистые, даже пряные - с нотами герани, розмарина, можжевельника, кашемира или жасмина.
Потенциально идеальные духи:
Овен (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Тельца люди рождаются с 20 апреля по 20 мая.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Венера (любовь).
Обычно Тельцы верны, добродетельны, решительны и чувственны, могут высоко ставить собственные удовольствия и изо всех сил избегать страданий.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: горячие, чувственные, энергичные, травяные, фруктовые и цветочные - с оттенками лотоса, магнолии, яблока или майорана.
Потенциально идеальные духи:
Телец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Близнецов люди рождаются с 21 мая по 20 июня.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Меркурий (движение).
Обычно Близнецы общительны, любознательны, оптимистичны, легки и беззаботны, полны замечательных (и даже авантюрных) идей и эмоций.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, легкие, солено-сладкие и даже цветочные - с аккордами чайного дерева, кедра, ментола, корицы, розы, лаванды.
Потенциально идеальные духи:
Близнецы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Рака люди рождаются с 21 июня по 22 июля.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Луна (мечты).
Раки обычно мечтательны, чувствительны, открыты, креативны, могут иметь хорошо развитую интуицию и особое восприятие окружающего мира.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, нежные цветочные и даже сладкие - с оттенками жасмина, белой лилии, вербены, фиалки, эвкалипта, амбры, лотоса или орхидеи.
Потенциально идеальные духи:
Рак (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Льва люди рождаются с 23 июля по 22 августа.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Солнце (жизненная сила).
Обычно Львы веселые, щедрые, преданные, смелые, уверенные в себе, харизматичные, умеют слушать, любят быть в центре внимания, хотя одновременно могут быть упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: стойкие, сочные, пряные, летние, даже смолистые - с теплыми полутонами бензоина, пачули, подсолнечника, кипариса, сандала, ветивера, розы, розмарина.
Потенциально идеальные духи:
Лев (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Девы люди рождаются с 23 августа по 22 сентября.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Меркурий (отражение).
Обычно Девы честны, наблюдательны, организованы, сдержанны, точны, обладают искусством самоконтроля и являются верными друзьями.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, деликатные, сладкие, душистые травяные, изящные цитрусовые и искрящиеся хвойные - с нотами эвкалипта, табака, иланг-иланга, розового дерева, ладана, мирры, цитрусов.
Потенциально идеальные духи:
Дева (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Весов люди рождаются с 23 сентября по 22 октября.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Венера (любовь).
Обычно Весы общительны, гостеприимны, имеют врожденное чувство эстетики и желание обрести баланс и гармонию во всем, в то же время некоторые решения даются им нелегко.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, тонкие, легкие и ненавязчивые, даже сладкие цветочные и пряные - с оттенками ромашки, чабреца, мяты, ванили, имбиря, сандала.
Потенциально идеальные духи:
Весы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Скорпиона люди рождаются с 23 октября по 21 ноября.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Плутон (трансформация).
Обычно Скорпионы самокритичные, благотворительные, прямолинейные и целеустремленные, обладают сильной интуицией, одновременно бывают упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: легкие, свежие, горячие, чувственные, даже пряные и с перчинкой - с нотками кожи, жасмина, дубового мха, ванили, имбиря, корицы.
Потенциально идеальные духи:
Скорпион (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Стрельца люди рождаются с 22 ноября по 21 декабря.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Юпитер (желание).
Обычно Стрельцы серьезные, независимые, оптимистичные и открытые, могут легко увлекаться новыми идеями, людьми и убеждениями, однако иногда бывают упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: теплые, сочные, пряные, цветочные, фруктовые и экзотические - с аккордами нарцисса, кипариса, кедра, сосны, гвоздики, розы, ладана, шалфея.
Потенциально идеальные духи:
Стрелец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Козерога люди рождаются с 22 декабря по 19 января.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Сатурн (умеренность).
Обычно Козероги мудрые, здравомыслящие, сдержанные извне, яркие и эмоциональные внутри, искренние, терпеливые, амбициозные, готовы брать других "под свое крыло".
Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, землистые, деревянные, тонкие хвойные - с нотками древесины, кедра, шалфея, сандала, ели, гвоздики, сосны, аниса, лотоса, пихты.
Потенциально идеальные духи:
Козерог (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Водолея люди рождаются с 20 января по 18 февраля.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Уран (энергия).
Обычно Водолеи мудрые, реалистичные и мечтательные, оригинальные, свободные, щедрые, смелые, легко адаптируются к любым обстоятельствам.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, прохладные, сочные, оригинальные и даже экзотические или цветочные - с элементами фруктов, хвои, шафрана, пачули, аниса, сандала.
Потенциально идеальные духи:
Водолей (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Под знаком Рыб люди рождаются с 19 февраля по 20 марта.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Нептун (интуиция).
Обычно Рыбы мечтательные, творческие, чувствительные и эмоциональные, могут быть даже несколько меланхолическими или сентиментальными, в то же время обладают сильным интеллектом и иногда даже "синдром спасателя" в отношении других.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: чувственные, изящно цветочные, экзотические, сладкие, горячие и даже восточные - с тонами фиалки, пиона, можжевельника, грейпфрута, иланг-иланга, лилии, клубники.
Потенциально идеальные духи:
Рыбы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличаются парфюм, парфюмированная вода и туалетная вода и как выбрать "правильный" аромат.
Читайте также об ароматах духов, которые "старят" женщин.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Eva Blog, Vogue UA, Wikipedia.