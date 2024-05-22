У каждого знака Зодиака свой аромат: какой парфюм идеально подходит именно вам

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Овен

Под знаком Овна люди рождаются с 21 марта по 19 апреля.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Марс (действие).

Обычно Овны сильные, щедрые, независимые и импульсивные личности с четко проявленными лидерскими качествами.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, теплые, смолистые, даже пряные - с нотами герани, розмарина, можжевельника, кашемира или жасмина.

Потенциально идеальные духи:

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Bvlgari Goldea The Roman Night

Exuma Citrus Liqueur

Hiz BLUE STONE

Jeanne Arthes Caliber 12

Овен (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Телец

Под знаком Тельца люди рождаются с 20 апреля по 20 мая.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Венера (любовь).

Обычно Тельцы верны, добродетельны, решительны и чувственны, могут высоко ставить собственные удовольствия и изо всех сил избегать страданий.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: горячие, чувственные, энергичные, травяные, фруктовые и цветочные - с оттенками лотоса, магнолии, яблока или майорана.

Потенциально идеальные духи:

Giorgio Armani Si Passione

Elizabeth Arden Green Tea Lotus

Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel

La Rive HUNTING

ST Dupont 58 Avenue Montaigne

Телец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Близнецы

Под знаком Близнецов люди рождаются с 21 мая по 20 июня.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Меркурий (движение).

Обычно Близнецы общительны, любознательны, оптимистичны, легки и беззаботны, полны замечательных (и даже авантюрных) идей и эмоций.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, легкие, солено-сладкие и даже цветочные - с аккордами чайного дерева, кедра, ментола, корицы, розы, лаванды.

Потенциально идеальные духи:

Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum Légère

Le Bouquet Mangue Tropicale

Estee Lauder Modern Muse Le Rouge

Hugo Boss Boss The Scent Pure Accord

Azzaro Chrome Extreme

Близнецы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Рак

Под знаком Рака люди рождаются с 21 июня по 22 июля.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Луна (мечты).

Раки обычно мечтательны, чувствительны, открыты, креативны, могут иметь хорошо развитую интуицию и особое восприятие окружающего мира.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, нежные цветочные и даже сладкие - с оттенками жасмина, белой лилии, вербены, фиалки, эвкалипта, амбры, лотоса или орхидеи.

Потенциально идеальные духи:

Lolita Lempicka Mon Eau

Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid

Dolce & Gabbana The Only One

Lomani El Paso

Montale Ristretto Intense Cafe

Рак (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Лев

Под знаком Льва люди рождаются с 23 июля по 22 августа.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Солнце (жизненная сила).

Обычно Львы веселые, щедрые, преданные, смелые, уверенные в себе, харизматичные, умеют слушать, любят быть в центре внимания, хотя одновременно могут быть упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: стойкие, сочные, пряные, летние, даже смолистые - с теплыми полутонами бензоина, пачули, подсолнечника, кипариса, сандала, ветивера, розы, розмарина.

Потенциально идеальные духи:

Tom Ford Eau de Soleil Blanc

Korloff Paris Private Rouge Santal

Givenchy Very Irresistible

Rochas Moustache

LT Piver Cedre

Лев (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Дева

Под знаком Девы люди рождаются с 23 августа по 22 сентября.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Меркурий (отражение).

Обычно Девы честны, наблюдательны, организованы, сдержанны, точны, обладают искусством самоконтроля и являются верными друзьями.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, деликатные, сладкие, душистые травяные, изящные цитрусовые и искрящиеся хвойные - с нотами эвкалипта, табака, иланг-иланга, розового дерева, ладана, мирры, цитрусов.

Потенциально идеальные духи:

Diptyque Fleur de Peau

Tiziana Terenzi Saiph Vial

Andre L'arom LIBELLE

Franck Boclet Tobacco Minispay

STDupont Essence Pure Pour Homme Limited Edition

Дева (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Весы

Под знаком Весов люди рождаются с 23 сентября по 22 октября.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Венера (любовь).

Обычно Весы общительны, гостеприимны, имеют врожденное чувство эстетики и желание обрести баланс и гармонию во всем, в то же время некоторые решения даются им нелегко.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, тонкие, легкие и ненавязчивые, даже сладкие цветочные и пряные - с оттенками ромашки, чабреца, мяты, ванили, имбиря, сандала.

Потенциально идеальные духи:

Rochas Mademoiselle Rochas

Davidoff Cool Water Woman

Donna Karan Pure DKNY

Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme

Carolina Herrera 212 Men NYC

Весы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Скорпион

Под знаком Скорпиона люди рождаются с 23 октября по 21 ноября.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Плутон (трансформация).

Обычно Скорпионы самокритичные, благотворительные, прямолинейные и целеустремленные, обладают сильной интуицией, одновременно бывают упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: легкие, свежие, горячие, чувственные, даже пряные и с перчинкой - с нотками кожи, жасмина, дубового мха, ванили, имбиря, корицы.

Потенциально идеальные духи:

Chloé Nomade

Armand Basi In Red

Hugo Boss Femme

Antonio Banderas The Golden Secret

Trussardi Black Extreme

Скорпион (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Стрелец

Под знаком Стрельца люди рождаются с 22 ноября по 21 декабря.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Юпитер (желание).

Обычно Стрельцы серьезные, независимые, оптимистичные и открытые, могут легко увлекаться новыми идеями, людьми и убеждениями, однако иногда бывают упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: теплые, сочные, пряные, цветочные, фруктовые и экзотические - с аккордами нарцисса, кипариса, кедра, сосны, гвоздики, розы, ладана, шалфея.

Потенциально идеальные духи:

Proenza Schouler Аризона

Bi-Es For Woman

Jean Couturier Coriandre

Lanvin L'Homme

Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme

Стрелец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Козерог

Под знаком Козерога люди рождаются с 22 декабря по 19 января.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Сатурн (умеренность).

Обычно Козероги мудрые, здравомыслящие, сдержанные извне, яркие и эмоциональные внутри, искренние, терпеливые, амбициозные, готовы брать других "под свое крыло".

Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, землистые, деревянные, тонкие хвойные - с нотками древесины, кедра, шалфея, сандала, ели, гвоздики, сосны, аниса, лотоса, пихты.

Потенциально идеальные духи:

Mugler Alien Flora Futura

Shiseido Zen

Chanel Gabrielle

Jfenzi ARDAGIO EAU DE BLACK NIGHT

Cartier Declaration Essence

Козерог (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Водолей

Под знаком Водолея люди рождаются с 20 января по 18 февраля.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Уран (энергия).

Обычно Водолеи мудрые, реалистичные и мечтательные, оригинальные, свободные, щедрые, смелые, легко адаптируются к любым обстоятельствам.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, прохладные, сочные, оригинальные и даже экзотические или цветочные - с элементами фруктов, хвои, шафрана, пачули, аниса, сандала.

Потенциально идеальные духи:

Yves Saint Laurent Mon Paris

Couture Parfum Royal Fresh

Nina Ricci Bella

Bvlgari Aqva Pour Homme

Versace Man Eau Fraiche

Водолей (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Рыбы

Под знаком Рыб люди рождаются с 19 февраля по 20 марта.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Нептун (интуиция).

Обычно Рыбы мечтательные, творческие, чувствительные и эмоциональные, могут быть даже несколько меланхолическими или сентиментальными, в то же время обладают сильным интеллектом и иногда даже "синдром спасателя" в отношении других.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: чувственные, изящно цветочные, экзотические, сладкие, горячие и даже восточные - с тонами фиалки, пиона, можжевельника, грейпфрута, иланг-иланга, лилии, клубники.

Потенциально идеальные духи:

Carven Dans Ma Bulle

Lanvin Eclat d'Arpege

Valentino Valentina

Andre Larom Mon Ami

Salvatore Ferragamo Pour Homme

Рыбы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)