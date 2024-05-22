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У каждого знака Зодиака свой аромат: какой парфюм идеально подходит именно вам

Подобрать парфюм по знаку Зодиака - реально (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Каждый аромат - индивидуален и неповторим, ведь он буквально "играет" на вашей коже и персональности. Некоторые уверены - подобрать идеальный парфюм можно по знаку Зодиака, ведь каждый из нас родился под влиянием той или иной стихии и планеты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подобрать парфюм по знаку Зодиака, чтобы всегда быть на высоте.

Содержание

Овен

Под знаком Овна люди рождаются с 21 марта по 19 апреля.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Марс (действие).

Обычно Овны сильные, щедрые, независимые и импульсивные личности с четко проявленными лидерскими качествами.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, теплые, смолистые, даже пряные - с нотами герани, розмарина, можжевельника, кашемира или жасмина.

Потенциально идеальные духи:

  • Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense
  • Bvlgari Goldea The Roman Night
  • Exuma Citrus Liqueur
  • Hiz BLUE STONE
  • Jeanne Arthes Caliber 12

Овен (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Телец

Под знаком Тельца люди рождаются с 20 апреля по 20 мая.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Венера (любовь).

Обычно Тельцы верны, добродетельны, решительны и чувственны, могут высоко ставить собственные удовольствия и изо всех сил избегать страданий.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: горячие, чувственные, энергичные, травяные, фруктовые и цветочные - с оттенками лотоса, магнолии, яблока или майорана.

Потенциально идеальные духи:

  • Giorgio Armani Si Passione
  • Elizabeth Arden Green Tea Lotus
  • Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel
  • La Rive HUNTING
  • ST Dupont 58 Avenue Montaigne

Телец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Близнецы

Под знаком Близнецов люди рождаются с 21 мая по 20 июня.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Меркурий (движение).

Обычно Близнецы общительны, любознательны, оптимистичны, легки и беззаботны, полны замечательных (и даже авантюрных) идей и эмоций.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, легкие, солено-сладкие и даже цветочные - с аккордами чайного дерева, кедра, ментола, корицы, розы, лаванды.

Потенциально идеальные духи:

  • Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum Légère
  • Le Bouquet Mangue Tropicale
  • Estee Lauder Modern Muse Le Rouge
  • Hugo Boss Boss The Scent Pure Accord
  • Azzaro Chrome Extreme

Близнецы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Рак

Под знаком Рака люди рождаются с 21 июня по 22 июля.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Луна (мечты).

Раки обычно мечтательны, чувствительны, открыты, креативны, могут иметь хорошо развитую интуицию и особое восприятие окружающего мира.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, нежные цветочные и даже сладкие - с оттенками жасмина, белой лилии, вербены, фиалки, эвкалипта, амбры, лотоса или орхидеи.

Потенциально идеальные духи:

  • Lolita Lempicka Mon Eau
  • Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid
  • Dolce & Gabbana The Only One
  • Lomani El Paso
  • Montale Ristretto Intense Cafe

Рак (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Лев

Под знаком Льва люди рождаются с 23 июля по 22 августа.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Солнце (жизненная сила).

Обычно Львы веселые, щедрые, преданные, смелые, уверенные в себе, харизматичные, умеют слушать, любят быть в центре внимания, хотя одновременно могут быть упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: стойкие, сочные, пряные, летние, даже смолистые - с теплыми полутонами бензоина, пачули, подсолнечника, кипариса, сандала, ветивера, розы, розмарина.

Потенциально идеальные духи:

  • Tom Ford Eau de Soleil Blanc
  • Korloff Paris Private Rouge Santal
  • Givenchy Very Irresistible
  • Rochas Moustache
  • LT Piver Cedre

Лев (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Дева

Под знаком Девы люди рождаются с 23 августа по 22 сентября.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Меркурий (отражение).

Обычно Девы честны, наблюдательны, организованы, сдержанны, точны, обладают искусством самоконтроля и являются верными друзьями.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, деликатные, сладкие, душистые травяные, изящные цитрусовые и искрящиеся хвойные - с нотами эвкалипта, табака, иланг-иланга, розового дерева, ладана, мирры, цитрусов.

Потенциально идеальные духи:

  • Diptyque Fleur de Peau
  • Tiziana Terenzi Saiph Vial
  • Andre L'arom LIBELLE
  • Franck Boclet Tobacco Minispay
  • STDupont Essence Pure Pour Homme Limited Edition

Дева (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Весы

Под знаком Весов люди рождаются с 23 сентября по 22 октября.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Венера (любовь).

Обычно Весы общительны, гостеприимны, имеют врожденное чувство эстетики и желание обрести баланс и гармонию во всем, в то же время некоторые решения даются им нелегко.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, тонкие, легкие и ненавязчивые, даже сладкие цветочные и пряные - с оттенками ромашки, чабреца, мяты, ванили, имбиря, сандала.

Потенциально идеальные духи:

  • Rochas Mademoiselle Rochas
  • Davidoff Cool Water Woman
  • Donna Karan Pure DKNY
  • Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme
  • Carolina Herrera 212 Men NYC

Весы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Скорпион

Под знаком Скорпиона люди рождаются с 23 октября по 21 ноября.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Плутон (трансформация).

Обычно Скорпионы самокритичные, благотворительные, прямолинейные и целеустремленные, обладают сильной интуицией, одновременно бывают упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: легкие, свежие, горячие, чувственные, даже пряные и с перчинкой - с нотками кожи, жасмина, дубового мха, ванили, имбиря, корицы.

Потенциально идеальные духи:

  • Chloé Nomade
  • Armand Basi In Red
  • Hugo Boss Femme
  • Antonio Banderas The Golden Secret
  • Trussardi Black Extreme

Скорпион (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Стрелец

Под знаком Стрельца люди рождаются с 22 ноября по 21 декабря.

Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Юпитер (желание).

Обычно Стрельцы серьезные, независимые, оптимистичные и открытые, могут легко увлекаться новыми идеями, людьми и убеждениями, однако иногда бывают упрямыми.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: теплые, сочные, пряные, цветочные, фруктовые и экзотические - с аккордами нарцисса, кипариса, кедра, сосны, гвоздики, розы, ладана, шалфея.

Потенциально идеальные духи:

  • Proenza Schouler Аризона
  • Bi-Es For Woman
  • Jean Couturier Coriandre
  • Lanvin L'Homme
  • Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme

Стрелец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Козерог

Под знаком Козерога люди рождаются с 22 декабря по 19 января.

Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Сатурн (умеренность).

Обычно Козероги мудрые, здравомыслящие, сдержанные извне, яркие и эмоциональные внутри, искренние, терпеливые, амбициозные, готовы брать других "под свое крыло".

Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, землистые, деревянные, тонкие хвойные - с нотками древесины, кедра, шалфея, сандала, ели, гвоздики, сосны, аниса, лотоса, пихты.

Потенциально идеальные духи:

  • Mugler Alien Flora Futura
  • Shiseido Zen
  • Chanel Gabrielle
  • Jfenzi ARDAGIO EAU DE BLACK NIGHT
  • Cartier Declaration Essence

Козерог (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Водолей

Под знаком Водолея люди рождаются с 20 января по 18 февраля.

Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Уран (энергия).

Обычно Водолеи мудрые, реалистичные и мечтательные, оригинальные, свободные, щедрые, смелые, легко адаптируются к любым обстоятельствам.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, прохладные, сочные, оригинальные и даже экзотические или цветочные - с элементами фруктов, хвои, шафрана, пачули, аниса, сандала.

Потенциально идеальные духи:

  • Yves Saint Laurent Mon Paris
  • Couture Parfum Royal Fresh
  • Nina Ricci Bella
  • Bvlgari Aqva Pour Homme
  • Versace Man Eau Fraiche

Водолей (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Рыбы

Под знаком Рыб люди рождаются с 19 февраля по 20 марта.

Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Нептун (интуиция).

Обычно Рыбы мечтательные, творческие, чувствительные и эмоциональные, могут быть даже несколько меланхолическими или сентиментальными, в то же время обладают сильным интеллектом и иногда даже "синдром спасателя" в отношении других.

Ароматы, которые могут подойти больше всего: чувственные, изящно цветочные, экзотические, сладкие, горячие и даже восточные - с тонами фиалки, пиона, можжевельника, грейпфрута, иланг-иланга, лилии, клубники.

Потенциально идеальные духи:

  • Carven Dans Ma Bulle
  • Lanvin Eclat d'Arpege
  • Valentino Valentina
  • Andre Larom Mon Ami
  • Salvatore Ferragamo Pour Homme

Рыбы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличаются парфюм, парфюмированная вода и туалетная вода и как выбрать "правильный" аромат.

Читайте также об ароматах духов, которые "старят" женщин.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Eva Blog, Vogue UA, Wikipedia.

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