Парфум, парфумована вода чи туалетна вода: чим відрізняються і як обрати "правильний" аромат
У чому різниця між парфумом (духами), парфумованою та туалетною водою, а також як обрати "правильний" парфумерний засіб і аромат - важливо розуміти кожному, адже перебуваючи серед інших людей ми прагнемо почуватися комфортно й впевнено, а також справити якнайкраще враження.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні типи сучасних парфумерних засобів і їхні відмінності, а також на що варто звертати увагу під час вибору того чи іншого аромату.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Perfumer.ua, Parfum Aroma, Eva Blog.
Основні типи сучасних парфумерних засобів
Виходячи з градації сучасних парфумерних засобів, варто згадати такі основні їх типи:
- parfum - парфум (або духи)
- eau de parfum (parfum de toilette), EDP - парфумована вода (туалетні парфуми)
- eau de toilette, EDT - туалетна вода
- eau de cologne, EDC - одеколон
- eau de sport (l'eau fraiche), EDS - спортивна вода (освіжна вода)
- deo parfum, DEO - парфумерні дезодоранти
- aftershave, A/SH - лосьйон після гоління
В цілому така ароматна косметика складається зі спирту, води, барвників та оригінальної парфумерної композиції (для її створення використовують ароматні спирти, ефірні олії, натуральні запашні речовини та синтетичні ароматизатори).
Винятком із "правил" є масляні парфуми, основою яких є не спирт, а суміш олій. Завдяки цьому аромат є більш стійким, а ризик подразнення шкіри (внаслідок потрапляння на неї спирту) - нижчим.
Крім того, німецький парфюмер Геза Шоен створив Escentric Molecules perfume - лінію ароматів на основі синтетичної молекули Iso E Super, що стало справжньою революцією у цій сфері.
Чим відрізняються парфум, парфумована й туалетна вода
В цілому можна виокремити такі важливі "критерії" різних парфумерних засобів:
- вміст спирту (а також клас і ступінь його міцності)
- концентрація екстракту оригінальної парфумерної композиції
- стійкість ароматної композиції (скільки аромат тримається на тілі)
- багатоступінчастість аромату (коли аромат розкривається поступово, а не "б'є в ніс")
- шлейф аромату
- економічність (об'єм нанесення)
- зручність та естетичність пакування - пляшечки й коробочки (менший чи більший об'єм, наявність чи відсутність пульверизатора тощо)
- вартість
Якщо говорити про парфум (духи), то в ньому 15-30% ароматичної складової розчинені у практично чистому спирті преміум-класу (94-96%). Це робить аромат стійким. Крім того, щоб шлейф аромату тримався весь день (впродовж 6-7 годин), достатньо лише кількох крапель. Водночас саме цей парфумерний засіб - найдорожчий.
У парфумованій воді вміст ароматичної складової становить близько 10-20%, тоді як градус спирту - також нижчий (близько 90%). Такий парфумерний засіб є чи не найпопулярнішим - через "комфортне" поєднання якості та ціни. Його стійкість при цьому - 4-5 годин.
У туалетній воді вміст ароматичної складової - значно менший (близько 4-10%), а градус спирту - близько 80-90%. Така продукція є особливо популярною серед чоловіків, адже порівняно невисока ціна дає ненав'язливий запах, підходящий для щоденного використання (аромат тримається від 2,5 до 3 годин).
Як обрати "правильний" парфумерний засіб і аромат
Обирати й наносити парфуми слід так само ретельно, як одяг чи аксесуари. Під час вибору того чи іншого парфумерного засобу та аромату експерти радять звертати увагу на:
- пору року (особливо якщо йдеться про квіткові чи фруктові композиції)
- температуру повітря (наприклад у спеку "важкий" парфум краще не використовувати)
- обставини використання
- регулярність використання
- індивідуальні вподобання
- вартість
В цілому, якщо ви після нанесення парфумерного засобу не відчуваєте неприємного чи "ріжучого" запаху на собі й не заважаєте іншим - все чудово.
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