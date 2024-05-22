Кожен знак Зодіаку має власний аромат: який парфум ідеально підходить саме вам

Кожен аромат - індивідуальний і неповторний, адже він буквально "грає" на вашій шкірі та персональності. Дехто впевнений - підібрати ідеальний парфум можна за знаком Зодіаку, адже кожен із нас народився під впливом тієї чи іншої стихії та планети.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як підібрати парфум за знаком Зодіаку, щоб завжди бути на висоті.

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Овен

Під знаком Овна люди народжуються з 21 березня до 19 квітня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Марс (дія).

Зазвичай Овни сильні, щедрі, незалежні та імпульсивні особистості з чітко виявленими лідерськими якостями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, теплі, смолисті, навіть пряні - з нотами герані, розмарину, ялівцю, кашеміру чи жасмину.

Потенційно ідеальні парфуми:

Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense

Bvlgari Goldea The Roman Night

Exuma Citrus Liqueur

Hiz BLUE STONE

Jeanne Arthes Caliber 12

Овен (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Телець

Під знаком Тельця люди народжуються з 20 квітня до 20 травня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Венера (кохання).

Зазвичай Тельці вірні, доброчесні, рішучі й чуттєві, можуть високо ставити власні задоволення та щосили уникати страждань.

Аромати, які можуть підійти найбільше: гарячі, чуттєві, енергійні, трав'яні, фруктові та квіткові - з відтінками лотоса, магнолії, яблука чи майорану.

Потенційно ідеальні парфуми:

Giorgio Armani Sì Passione

Elizabeth Arden Green Tea Lotus

Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel

La Rive HUNTING

S.T. Dupont 58 Avenue Montaigne

Телець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Близнюки

Під знаком Близнюків люди народжуються з 21 травня до 20 червня.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Меркурій (рух).

Зазвичай Близнюки товариські, допитливі, оптимістичні, легкі та безтурботні, сповнені чудовими (і навіть авантюрними) ідеями та емоціями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, легкі, солоно-солодкі та навіть квіткові - з акордами чайного дерева, кедра, ментолу, кориці, троянди, лаванди

Потенційно ідеальні парфуми:

Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum Légère

Le Bouquet Mangue Tropicale

Estee Lauder Modern Muse Le Rouge

Hugo Boss Boss The Scent Pure Accord

Azzaro Chrome Extreme

Близнюки (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Рак

Під знаком Рака люди народжуються з 21 червня до 22 липня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Місяць (мрії).

Зазвичай Раки мрійливі, чутливі, відкриті, креативні, можуть мати добре розвинену інтуїцію та особливе сприйняття навколишнього світу.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, ніжні квіткові й навіть солодкі - з відтінками жасмину, білої лілії, вербени, фіалки, евкаліпту, амбри, лотоса чи орхідеї.

Потенційно ідеальні парфуми:

Lolita Lempicka Mon Eau

Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid

Dolce & Gabbana The Only One

Lomani El Paso

Montale Ristretto Intense Cafe

Рак (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Лев

Під знаком Лева люди народжуються з 23 липня до 22 серпня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Сонце (життєва сила).

Зазвичай Леви веселі, щедрі, віддані, сміливі, впевнені у собі, харизматичні, вміють слухати, люблять бути в цетрі уваги, хоча водночас можуть бути впертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: стійкі, соковиті, пряні, літні, навіть смолисті - з теплими півтонами бензоїну, пачулі, соняшника, кипариса, сандалу, ветівера, троянди, розмарину.

Потенційно ідеальні парфуми:

Tom Ford Eau de Soleil Blanc

Korloff Paris Private Rouge Santal

Givenchy Very Irresistible

Rochas Moustache

L.T. Piver Cedre

Лев (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Діва

Під знаком Діви люди народжуються з 23 серпня до 22 вересня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Меркурій (віддзеркалення).

Зазвичай Діви чесні, спостережливі, організовані, стримані, точні, володіють мистецтвом самоконтролю та є вірними друзями.

Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, делікатні, солодкі, запашні трав'яні, витончені цитрусові й іскристі хвойні - з нотами евкаліпту, тютюну, іланг-ілангу, трояндового дерева, ладану, мірри, цитрусів, ялиці та суниці.

Потенційно ідеальні парфуми:

Diptyque Fleur de Peau

Tiziana Terenzi Saiph Vial

Andre L'arom LIBELLE

Franck Boclet Tobacco Minispay

S.T.Dupont Essence Pure Pour Homme Limited Edition

Діва (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Терези

Під знаком Терезів люди народжуються з 23 вересня до 22 жовтня.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Венера (кохання).

Зазвичай Терези товариські, гостинні, мають вроджене відчуття естетики та бажання знайти баланс і гармонію в усьому, водночас деякі рішення даються їм нелегко.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, тонкі, легкі й ненав'язливі, навіть солодкі квіткові та пряні - з відтінками ромашки, чебрецю, м'яти, ванілі, імбиру, сандалу.

Потенційно ідеальні парфуми:

Rochas Mademoiselle Rochas

Davidoff Cool Water Woman

Donna Karan Pure DKNY

Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme

Carolina Herrera 212 Men NYC

Терези (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Скорпіон

Під знаком Скорпіона люди народжуються з 23 жовтня до 21 листопада.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Плутон (трансформація).

Зазвичай Скорпіони самокритичні, добродійні, прямолінійні та цілеспрямовані, володіють сильною інтуїцією, водночас бувають дещо впертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: легкі, свіжі, гарячі, чуттєві, навіть пряні й "з перчинкою" - з нотками шкіри, жасмину, дубового моху, ванілі, імбиру, кориці.

Потенційно ідеальні парфуми:

Chloé Nomade

Armand Basi In Red

Hugo Boss Femme

Antonio Banderas The Golden Secret

Trussardi Black Extreme

Скорпіон (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Стрілець

Під знаком Стрільця люди народжуються з 22 листопада до 21 грудня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вогонь, планета - Юпітер (бажання).

Зазвичай Стрільці серйозні, незалежні, оптимістичні й відкриті, можуть легко захоплюватися новими ідеями, людьми й переконаннями, проте інколи бувають й упертими.

Аромати, які можуть підійти найбільше: теплі, соковиті, пряні, квіткові, фруктові й екзотичні - з акордами нарцису, кипарису, кедру, сосни, гвоздики, троянди, ладану, шавлії.

Потенційно ідеальні парфуми:

Proenza Schouler Arizona

Bi-Es For Woman

Jean Couturier Coriandre

Lanvin L’Homme

Kenzo L’Eau Kenzo Pour Homme

Стрілець (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Козеріг

Під знаком Козерогу люди народжуються з 22 грудня до 19 січня.

Стихія цього знаку Зодіаку - земля, планета - Сатурн (помірність).

Зазвичай Козероги мудрі, розсудливі, стримані ззовні, яскраві й емоційні всередині, щирі, терплячі, амбіційні, готові брати інших "під своє крило".

Аромати, які можуть підійти найбільше: збалансовані, землисті, деревні, тонкі хвойні - з нотками деревини, кедру, шавлії, сандалу, ялини, гвоздики, сосни, анісу, лотосу, ялицю.

Потенційно ідеальні парфуми:

Mugler Alien Flora Futura

Shiseido Zen

Chanel Gabrielle

Jfenzi ARDAGIO EAU DE BLACK NIGHT

Cartier Declaration Essence

Козеріг (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Водолій

Під знаком Водолія люди народжуються з 20 січня до 18 лютого.

Стихія цього знаку Зодіаку - повітря, планета - Уран (енергія).

Зазвичай Водолії мудрі, реалістичні та мрійливі водночас, оригінальні, вільні, щедрі, сміливі, легко адаптуються до будь-яких обставин.

Аромати, які можуть підійти найбільше: свіжі, прохолодні, соковиті, оригінальні й навіть екзотичні чи квіткові - з елементами фруктів, хвої, шафрану, пачулі, анісу, сандалу.

Потенційно ідеальні парфуми:

Yves Saint Laurent Mon Paris

Couture Parfum Royal Fresh

Nina Ricci Bella

Bvlgari Aqva Pour Homme

Versace Man Eau Fraiche

Водолій (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)

Риби

Під знаком Риб люди народжуються з 19 лютого до 20 березня.

Стихія цього знаку Зодіаку - вода, планета - Нептун (інтуїція).

Зазвичай Риби мрійливі, творчі, чутливі й емоційні, можуть бути навіть дещо меланхолійними чи сентиментальними, водночас мають сильний інтелект і часом навіть "синдром рятувальника" щодо інших.

Аромати, які можуть підійти найбільше: чуттєві, витончено квіткові, екзотичні, солодкі, гарячі й навіть східні - з тонами фіалки, півонії, ялівцю, грейпфруту, іланг-ілангу, лілії, полуниці.

Потенційно ідеальні парфуми:

Carven Dans Ma Bulle

Lanvin Eclat d'Arpege

Valentino Valentina

Andre Larom Mon Ami

Salvatore Ferragamo Pour Homme

Риби (ілюстрація: freepik.com/Allexxandar)