У каждого знака Зодиака свой аромат: какой парфюм идеально подходит именно вам
Каждый аромат - индивидуален и неповторим, ведь он буквально "играет" на вашей коже и персональности. Некоторые уверены - подобрать идеальный парфюм можно по знаку Зодиака, ведь каждый из нас родился под влиянием той или иной стихии и планеты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как подобрать парфюм по знаку Зодиака, чтобы всегда быть на высоте.
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Овен
Под знаком Овна люди рождаются с 21 марта по 19 апреля.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Марс (действие).
Обычно Овны сильные, щедрые, независимые и импульсивные личности с четко проявленными лидерскими качествами.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, теплые, смолистые, даже пряные - с нотами герани, розмарина, можжевельника, кашемира или жасмина.
Потенциально идеальные духи:
- Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense
- Bvlgari Goldea The Roman Night
- Exuma Citrus Liqueur
- Hiz BLUE STONE
- Jeanne Arthes Caliber 12
Овен (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Телец
Под знаком Тельца люди рождаются с 20 апреля по 20 мая.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Венера (любовь).
Обычно Тельцы верны, добродетельны, решительны и чувственны, могут высоко ставить собственные удовольствия и изо всех сил избегать страданий.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: горячие, чувственные, энергичные, травяные, фруктовые и цветочные - с оттенками лотоса, магнолии, яблока или майорана.
Потенциально идеальные духи:
- Giorgio Armani Si Passione
- Elizabeth Arden Green Tea Lotus
- Bvlgari Splendida Magnolia Sensuel
- La Rive HUNTING
- ST Dupont 58 Avenue Montaigne
Телец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Близнецы
Под знаком Близнецов люди рождаются с 21 мая по 20 июня.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Меркурий (движение).
Обычно Близнецы общительны, любознательны, оптимистичны, легки и беззаботны, полны замечательных (и даже авантюрных) идей и эмоций.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, легкие, солено-сладкие и даже цветочные - с аккордами чайного дерева, кедра, ментола, корицы, розы, лаванды.
Потенциально идеальные духи:
- Guerlain La Petite Robe Noire Eau de Parfum Légère
- Le Bouquet Mangue Tropicale
- Estee Lauder Modern Muse Le Rouge
- Hugo Boss Boss The Scent Pure Accord
- Azzaro Chrome Extreme
Близнецы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Рак
Под знаком Рака люди рождаются с 21 июня по 22 июля.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Луна (мечты).
Раки обычно мечтательны, чувствительны, открыты, креативны, могут иметь хорошо развитую интуицию и особое восприятие окружающего мира.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, нежные цветочные и даже сладкие - с оттенками жасмина, белой лилии, вербены, фиалки, эвкалипта, амбры, лотоса или орхидеи.
Потенциально идеальные духи:
- Lolita Lempicka Mon Eau
- Elizabeth Arden White Tea Vanilla Orchid
- Dolce & Gabbana The Only One
- Lomani El Paso
- Montale Ristretto Intense Cafe
Рак (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Лев
Под знаком Льва люди рождаются с 23 июля по 22 августа.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Солнце (жизненная сила).
Обычно Львы веселые, щедрые, преданные, смелые, уверенные в себе, харизматичные, умеют слушать, любят быть в центре внимания, хотя одновременно могут быть упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: стойкие, сочные, пряные, летние, даже смолистые - с теплыми полутонами бензоина, пачули, подсолнечника, кипариса, сандала, ветивера, розы, розмарина.
Потенциально идеальные духи:
- Tom Ford Eau de Soleil Blanc
- Korloff Paris Private Rouge Santal
- Givenchy Very Irresistible
- Rochas Moustache
- LT Piver Cedre
Лев (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Дева
Под знаком Девы люди рождаются с 23 августа по 22 сентября.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Меркурий (отражение).
Обычно Девы честны, наблюдательны, организованы, сдержанны, точны, обладают искусством самоконтроля и являются верными друзьями.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, деликатные, сладкие, душистые травяные, изящные цитрусовые и искрящиеся хвойные - с нотами эвкалипта, табака, иланг-иланга, розового дерева, ладана, мирры, цитрусов.
Потенциально идеальные духи:
- Diptyque Fleur de Peau
- Tiziana Terenzi Saiph Vial
- Andre L'arom LIBELLE
- Franck Boclet Tobacco Minispay
- STDupont Essence Pure Pour Homme Limited Edition
Дева (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Весы
Под знаком Весов люди рождаются с 23 сентября по 22 октября.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Венера (любовь).
Обычно Весы общительны, гостеприимны, имеют врожденное чувство эстетики и желание обрести баланс и гармонию во всем, в то же время некоторые решения даются им нелегко.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, тонкие, легкие и ненавязчивые, даже сладкие цветочные и пряные - с оттенками ромашки, чабреца, мяты, ванили, имбиря, сандала.
Потенциально идеальные духи:
- Rochas Mademoiselle Rochas
- Davidoff Cool Water Woman
- Donna Karan Pure DKNY
- Giorgio Armani Acqua di Gio Pour Homme
- Carolina Herrera 212 Men NYC
Весы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Скорпион
Под знаком Скорпиона люди рождаются с 23 октября по 21 ноября.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Плутон (трансформация).
Обычно Скорпионы самокритичные, благотворительные, прямолинейные и целеустремленные, обладают сильной интуицией, одновременно бывают упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: легкие, свежие, горячие, чувственные, даже пряные и с перчинкой - с нотками кожи, жасмина, дубового мха, ванили, имбиря, корицы.
Потенциально идеальные духи:
- Chloé Nomade
- Armand Basi In Red
- Hugo Boss Femme
- Antonio Banderas The Golden Secret
- Trussardi Black Extreme
Скорпион (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Стрелец
Под знаком Стрельца люди рождаются с 22 ноября по 21 декабря.
Стихия этого знака Зодиака - огонь, планета - Юпитер (желание).
Обычно Стрельцы серьезные, независимые, оптимистичные и открытые, могут легко увлекаться новыми идеями, людьми и убеждениями, однако иногда бывают упрямыми.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: теплые, сочные, пряные, цветочные, фруктовые и экзотические - с аккордами нарцисса, кипариса, кедра, сосны, гвоздики, розы, ладана, шалфея.
Потенциально идеальные духи:
- Proenza Schouler Аризона
- Bi-Es For Woman
- Jean Couturier Coriandre
- Lanvin L'Homme
- Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme
Стрелец (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Козерог
Под знаком Козерога люди рождаются с 22 декабря по 19 января.
Стихия этого знака Зодиака - земля, планета - Сатурн (умеренность).
Обычно Козероги мудрые, здравомыслящие, сдержанные извне, яркие и эмоциональные внутри, искренние, терпеливые, амбициозные, готовы брать других "под свое крыло".
Ароматы, которые могут подойти больше всего: сбалансированные, землистые, деревянные, тонкие хвойные - с нотками древесины, кедра, шалфея, сандала, ели, гвоздики, сосны, аниса, лотоса, пихты.
Потенциально идеальные духи:
- Mugler Alien Flora Futura
- Shiseido Zen
- Chanel Gabrielle
- Jfenzi ARDAGIO EAU DE BLACK NIGHT
- Cartier Declaration Essence
Козерог (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Водолей
Под знаком Водолея люди рождаются с 20 января по 18 февраля.
Стихия этого знака Зодиака - воздух, планета - Уран (энергия).
Обычно Водолеи мудрые, реалистичные и мечтательные, оригинальные, свободные, щедрые, смелые, легко адаптируются к любым обстоятельствам.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: свежие, прохладные, сочные, оригинальные и даже экзотические или цветочные - с элементами фруктов, хвои, шафрана, пачули, аниса, сандала.
Потенциально идеальные духи:
- Yves Saint Laurent Mon Paris
- Couture Parfum Royal Fresh
- Nina Ricci Bella
- Bvlgari Aqva Pour Homme
- Versace Man Eau Fraiche
Водолей (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Рыбы
Под знаком Рыб люди рождаются с 19 февраля по 20 марта.
Стихия этого знака Зодиака - вода, планета - Нептун (интуиция).
Обычно Рыбы мечтательные, творческие, чувствительные и эмоциональные, могут быть даже несколько меланхолическими или сентиментальными, в то же время обладают сильным интеллектом и иногда даже "синдром спасателя" в отношении других.
Ароматы, которые могут подойти больше всего: чувственные, изящно цветочные, экзотические, сладкие, горячие и даже восточные - с тонами фиалки, пиона, можжевельника, грейпфрута, иланг-иланга, лилии, клубники.
Потенциально идеальные духи:
- Carven Dans Ma Bulle
- Lanvin Eclat d'Arpege
- Valentino Valentina
- Andre Larom Mon Ami
- Salvatore Ferragamo Pour Homme
Рыбы (иллюстрация: freepik.com/Allexxandar)
Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличаются парфюм, парфюмированная вода и туалетная вода и как выбрать "правильный" аромат.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Eva Blog, Vogue UA, Wikipedia.