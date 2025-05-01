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Скільки разів на день треба вигулювати собаку: поради для різних порід

Скільки потрібно гуляти з собакою щодня і як це робити правильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Чи достатньо однієї чи двох прогулянок на день для собаки? Більшість власників не усвідомлює, як графік вигулу впливає на фізичне та психічне здоров’я тварини. Скільки потрібно гуляти з собакою, щоб вона була здорова і весела?

Скільки потрібно вигулювати собаку і що про прогулянки має знати кожен власник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Для чого собаці потрібна прогулянка

Коли ви кажете, щоб собака зробила усі свої справи (тобто, сходила у туалет) - ви будете мати рацію. Але це тільки один важливий фактор з цілого списку інших:

  • Для фізичної активності (підтримка м'язового тонусу, ваги, здоров'я серцево-судинної системи)
  • Розумова стимуляція (дослідження запахів, звуків, нового середовища)
  • Соціалізація (взаємодія з іншими тваринами та людьми)
  • Зменшення стресу та нудьги
  • Профілактика деструктивної поведінки (надмірний гавкіт, занадто активні ігри у приміщеннях, гризіння речей та меблів)
  • Зміцнення зв'язку між власником і собакою

Скільки разів на день вигулювати собаку

Більшість ветеринарів рекомендують: мінімум двічі на день з тривалістю від 20 до 60 хвилин, але ідеально - три-чотири прогулянки. Це стосується не лише фізіологічних потреб, а й соціалізації, зниження тривожності та профілактики ожиріння.

Для дорослого собаки середнього розміру (лабрадор, спанієль, вівчарка):

  • вранці (15-30 хвилин)
  • вдень або ввечері (40-60 хвилин активного руху)
  • пізно ввечері (коротка прогулянка перед сном)

Для цуценят і літніх собак графік змінюється:

  • цуценятам до 6 місяців - 4-6 прогулянок на день
  • старшим псам  менше навантаження, але регулярність зберігається.

Прогулянка собаці потрібна не тільки для туалету (фото: Getty Images)

Часті помилки під час вигулу

Одна прогулянка на день - недостатньо для здорової собаки

Нудні маршрути без змін - знижують стимуляцію та викликають стрес

Постійно поспіхом - не дає собаці час на нюхову активність

Відсутність регулярності - краще двічі по 30 хвилин, ніж 1 раз по 1-2 годині (послідовність дає собаці відчуття стабільності й задовольняє всі потреби)

Як вигулювати правильно

  • мінімум 2 повноцінні прогулянки щодня
  • змінюйте маршрути та ритм
  • дайте тварині понюхати все, що хоче  це соціальні мережі для собак
  • уникайте лише асфальтованих маршрутів - потрібна і земля, і трава
  • якість важливіша за час - прогулянка має бути інтерактивна (досліджувати, нюхати, гратися, бігати)

Кому потрібно більше вигулу

Ветеринари наголошують: не всі породи однаково потребують активності. Орієнтуйтесь не лише на розмір собаки, а й на її темперамент і фізіологічні потреби.

Висока потреба у вигулі (3-4 рази на день, активні прогулянки):

  • Вівчарки (німецька, бельгійська, малінуа)
  • Бордер-колі
  • Хаскі та маламути
  • Далматини
  • Джек-рассел тер’єри
  • Веймаранер

Ці породи виведені для роботи або бігу, тому їм життєво необхідна регулярна інтенсивна активність.

Помірна потреба (2-3 прогулянки, середня активність):

  • Лабрадори та ретривери
  • Кокер-спанієлі
  • Біглі
  • Ши-тцу
  • Коргі

Ці собаки добре адаптуються до міського життя, але потребують структурованих прогулянок з елементами гри та нюху.

Мінімальна потреба у вигулі (2 нетривалі прогулянки на день):

  • Чихуахуа
  • Пекінеси
  • Йоркширські тер’єри
  • Мопси
  • Бульдоги (французький, англійський)

Ці породи менш витривалі фізично, часто мають проблеми з диханням або суглобами. Для них важлива частота, а не тривалість вигулу.

Якщо у собаки є проблеми зі здоров'ям, то потрібні обмеження (наприклад по часу та інтенсивності) - це варто узгодити з ветеринаром.

Але пам'ятайте, що навіть, якщо у вас домашня порода чи собака, яка не дуже здорова, не пропускайте прогулянки. Собака, яка декілька днів не бачить вулицю, має вищий ризик тривоги, ожиріння та проблем з серцем.Краще гуляти двічі на день по 30 хвилин, ніж один раз і не регулярно (фото: Getty Images)

А якщо вигулювати мало?

Найчастіша помилка власників - недооцінка важливості регулярних та змістовних прогулянок. 

Недостатній вигул - це не просто невиконання фізіологічної потреби, це серйозне обмеження для собаки, що може призвести до стресу, тривожності та проблем з поведінкою, які потім доводиться виправляти з кінологом.

"Кожен собака індивідуальний, і універсальної формули немає. Золоте правило - спостерігайте за своїм улюбленцем, за його енергією, поведінкою вдома після прогулянки. І не соромтеся запитати свого ветеринара про оптимальний графік саме для вашого собаки, виходячи з його даних", - пояснює головний ветеринар Американського кінологічного клубу (АКС) доктор Джеррі Кляйн.

Як зрозуміти, що собаці потрібна прогулянка

Спостерігайте за твариною та навчіться її слухати. Основні ознаки бажання вийти на вулицю:

  • Занепокоєння
  • Деструктивна поведінка
  • Надмірний гавкіт
  • Млява поведінка (ознака, що бракує руху та вражень)
  • Собака часто підходить до вхідних дверей
  • Сидить біля повідця або біля вішака у коридорі

 

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Під час написання матеріалу були використані джерела: VetHelpDirect, The Guardian, Newsweek, Всесвітня асоціація ветеринарів дрібних тварин (WSAVA).

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