Сколько раз в день нужно выгуливать собаку: советы для разных пород

Достаточно ли одной или двух прогулок в день для собаки? Большинство владельцев не осознает, как график выгула влияет на физическое и психическое здоровье животного. Сколько нужно гулять с собакой, чтобы она была здорова и весела?
Сколько нужно выгуливать собаку и что о прогулках должен знать каждый владелец, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда вы говорите, чтобы собака сделала все свои дела (то есть, сходила в туалет) - вы будете правы. Но это только один важный фактор из целого списка других:
Большинство ветеринаров рекомендуют: минимум дважды в день с продолжительностью от 20 до 60 минут, но идеально - три-четыре прогулки. Это касается не только физиологических потребностей, но и социализации, снижения тревожности и профилактики ожирения.
Для взрослой собаки среднего размера (лабрадор, спаниель, овчарка):
Для щенков и пожилых собак график меняется:
Одна прогулка в день - недостаточно для здоровой собаки
Скучные маршруты без изменений - снижают стимуляцию и вызывают стресс
Постоянно в спешке - не дает собаке время на обонятельную активность
Отсутствие регулярности - лучше дважды по 30 минут, чем 1 раз по 1-2 часа (последовательность дает собаке ощущение стабильности и удовлетворяет все потребности)
Ветеринары отмечают: не все породы одинаково нуждаются в активности. Ориентируйтесь не только на размер собаки, но и на ее темперамент и физиологические потребности.
Высокая потребность в выгуле (3-4 раза в день, активные прогулки):
Эти породы выведены для работы или бега, поэтому им жизненно необходима регулярная интенсивная активность.
Умеренная потребность (2-3 прогулки, средняя активность):
Эти собаки хорошо адаптируются к городской жизни, но нуждаются в структурированных прогулках с элементами игры и обоняния.
Минимальная потребность в выгуле (2 непродолжительные прогулки в день):
Эти породы менее выносливы физически, часто имеют проблемы с дыханием или суставами. Для них важна частота, а не продолжительность выгула.
Если у собаки есть проблемы со здоровьем, то нужны ограничения (например по времени и интенсивности) - это стоит согласовать с ветеринаром.
Но помните, что даже если у вас домашняя порода или собака, которая не очень здорова, не пропускайте прогулки. Собака, которая несколько дней не видит улицу, имеет более высокий риск тревоги, ожирения и проблем с сердцем.
Самая частая ошибка владельцев - недооценка важности регулярных и содержательных прогулок.
Недостаточный выгул - это не просто невыполнение физиологической потребности, это серьезное ограничение для собаки, что может привести к стрессу, тревожности и проблемам с поведением, которые потом приходится исправлять с кинологом.
"Каждая собака индивидуальна, и универсальной формулы нет. Золотое правило - наблюдайте за своим питомцем, за его энергией, поведением дома после прогулки. И не стесняйтесь спросить своего ветеринара об оптимальном графике именно для вашей собаки, исходя из ее данных", - объясняет главный ветеринар Американского кинологического клуба (АКС) доктор Джерри Кляйн.
Наблюдайте за животным и научитесь его слушать. Основные признаки желания выйти на улицу:
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При написании материала были использованы источники: VetHelpDirect, The Guardian, Newsweek, Всемирная ассоциация ветеринаров мелких животных (WSAVA).