Сколько раз в день нужно выгуливать собаку: советы для разных пород

Для чего собаке нужна прогулка

Когда вы говорите, чтобы собака сделала все свои дела (то есть, сходила в туалет) - вы будете правы. Но это только один важный фактор из целого списка других:

Для физической активности (поддержка мышечного тонуса, веса, здоровья сердечно-сосудистой системы)

Умственная стимуляция (исследование запахов, звуков, новой среды)

Социализация (взаимодействие с другими животными и людьми)

Уменьшение стресса и скуки

Профилактика деструктивного поведения (чрезмерный лай, слишком активные игры в помещениях, грызение вещей и мебели)

Укрепление связи между владельцем и собакой

Сколько раз в день выгуливать собаку

Большинство ветеринаров рекомендуют: минимум дважды в день с продолжительностью от 20 до 60 минут, но идеально - три-четыре прогулки. Это касается не только физиологических потребностей, но и социализации, снижения тревожности и профилактики ожирения.

Для взрослой собаки среднего размера (лабрадор, спаниель, овчарка):

утром (15-30 минут)

днем или вечером (40-60 минут активного движения)

поздно вечером (короткая прогулка перед сном)

Для щенков и пожилых собак график меняется:

щенкам до 6 месяцев - 4-6 прогулок в день

старшим псам меньшая нагрузка, но регулярность сохраняется.

Прогулка собаке нужна не только для туалета (фото: Getty Images)

Частые ошибки во время выгула

Одна прогулка в день - недостаточно для здоровой собаки

Скучные маршруты без изменений - снижают стимуляцию и вызывают стресс

Постоянно в спешке - не дает собаке время на обонятельную активность

Отсутствие регулярности - лучше дважды по 30 минут, чем 1 раз по 1-2 часа (последовательность дает собаке ощущение стабильности и удовлетворяет все потребности)

Как выгуливать правильно

минимум 2 полноценные прогулки ежедневно

меняйте маршруты и ритм

дайте животному понюхать все, что хочет это социальные сети для собак

избегайте только асфальтированных маршрутов - нужна и земля, и трава

качество важнее времени - прогулка должна быть интерактивной (исследовать, нюхать, играть, бегать)

Кому нужно больше выгула

Ветеринары отмечают: не все породы одинаково нуждаются в активности. Ориентируйтесь не только на размер собаки, но и на ее темперамент и физиологические потребности.

Высокая потребность в выгуле (3-4 раза в день, активные прогулки):

Овчарки (немецкая, бельгийская, малинуа)

Бордер-колли

Хаски и маламуты

Далматины

Джек-рассел терьеры

Веймаранер

Эти породы выведены для работы или бега, поэтому им жизненно необходима регулярная интенсивная активность.

Умеренная потребность (2-3 прогулки, средняя активность):

Лабрадоры и ретриверы

Кокер-спаниели

Бигли

Ши-тцу

Корги

Эти собаки хорошо адаптируются к городской жизни, но нуждаются в структурированных прогулках с элементами игры и обоняния.

Минимальная потребность в выгуле (2 непродолжительные прогулки в день):

Чихуахуа

Пекинесы

Йоркширские терьеры

Мопсы

Бульдоги (французский, английский)

Эти породы менее выносливы физически, часто имеют проблемы с дыханием или суставами. Для них важна частота, а не продолжительность выгула.

Если у собаки есть проблемы со здоровьем, то нужны ограничения (например по времени и интенсивности) - это стоит согласовать с ветеринаром.

Но помните, что даже если у вас домашняя порода или собака, которая не очень здорова, не пропускайте прогулки. Собака, которая несколько дней не видит улицу, имеет более высокий риск тревоги, ожирения и проблем с сердцем. Лучше гулять дважды в день по 30 минут, чем один раз и нерегулярно (фото: Getty Images)

А если выгуливать мало?

Самая частая ошибка владельцев - недооценка важности регулярных и содержательных прогулок.

Недостаточный выгул - это не просто невыполнение физиологической потребности, это серьезное ограничение для собаки, что может привести к стрессу, тревожности и проблемам с поведением, которые потом приходится исправлять с кинологом.

"Каждая собака индивидуальна, и универсальной формулы нет. Золотое правило - наблюдайте за своим питомцем, за его энергией, поведением дома после прогулки. И не стесняйтесь спросить своего ветеринара об оптимальном графике именно для вашей собаки, исходя из ее данных", - объясняет главный ветеринар Американского кинологического клуба (АКС) доктор Джерри Кляйн.

Как понять, что собаке нужна прогулка

Наблюдайте за животным и научитесь его слушать. Основные признаки желания выйти на улицу: