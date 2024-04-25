Кожен унікальний: українські полярники показали захоплюючі фото пінгвінів

Які види є

Зараз на планеті є 18 видів пінгвінів, з яких 5 є в Антарктиці, а 3 гніздують безпосередньо в районі "Академіка Вернадського".

Всі види, що мешкають в околицях української станції, належать до одного роду Pygoscelis:

Pygoscelis papua - субантарктичний пінгвін

Pygoscelis antarcticus - антарктичний пінгвін

Pygoscelis adeliae - пінгвін Аделі

Субантарктичний пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Антарктичний пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пінгвін Аделі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Насамперед представники всіх трьох видів починають шлюбний сезон антарктичною весною і будують гнізда з камінців. У них зазвичай відкладають 2 яйця, дуже рідко - 1 чи 3. Пташенята з'являються на світ приблизно за місяць.

В усіх видах обидва партнери відповідально ставляться до батьківства: по черзі висиджують яйця, а потім - оберігають та годують пташенят.

Також у них однакові вороги - морські леопарди та поморники.

Чим відрізняються

Відрізняються ж ці пінгвіни передусім зовнішністю.

Найкрупніші та найяскравіші - субантарктичні. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима та немов одягнені у фрак.

Дещо меншими є антарктичні пінгвіни зі зростом до 77 см. Їхня родзинка - тонка чорна смуга, що перетинає біле підборіддя.

Наймініатюрнішими з усього роду видалися пінгвіни Аделі, вони ростуть до 75 см заввишки. Мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

Полярники зазначили, що в районі станції "Академік Вернадський" нечасто можна зустріти сусідство цих трьох видів. А так, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят, наразі біологи фіксували лише на острові Бут.

Крім того, субантарктичні пінгвіни - теплолюбні, а інші види навпаки надають перевагу холодним умовам пінгвіни Аделі гніздують на узбережжі всього континенту, тоді як інші Pygoscelis прив'язані до островів або півострова.

"На нашому острові Галіндез цього сезону була рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - до 7 тис. Водночас з "адельок" гніздували лише 2 пари, а гнізд антарктичних пінгвінів не виявили взагалі" - йдеться у повідомленні.

Які пінгвіни живуть в Антарктиці (фото: facebook.com/AntarcticCenter)