Каждый уникален: украинские полярники показали захватывающие фото пингвинов

Сегодня, 25 апреля, Всемирный день пингвинов. Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, сколько пингвинов живет в их районе и чем они уникальны.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.
Сейчас на планете есть 18 видов пингвинов, из которых 5 есть в Антарктике, а 3 гнездятся непосредственно в районе "Академика Вернадского".
Все виды, обитающие в окрестностях украинской станции, принадлежат к одному роду Pygoscelis:
Прежде всего, представители всех трех видов начинают брачный сезон антарктической весной и строят гнезда из камней. В них обычно откладывают 2 яйца, очень редко - 1 или 3. Птенцы появляются на свет примерно через месяц.
Во всех видах оба партнера ответственно относятся к родительству: по очереди высиживают яйца, а затем оберегают и кормят птенцов.
Также у них одинаковые враги - морские леопарды и поморники.
Отличаются эти пингвины прежде всего внешностью.
Самые крупные и яркие - субантарктические. Они имеют рост до 81 см, красный клюв, белые пятна над глазами и словно одеты во фрак.
Несколько меньше антарктических пингвинов с ростом до 77 см. Их изюминка - тонкая черная полоса, пересекающая белый подбородок.
Самыми миниатюрными из всего рода показались пингвины Адели, они растут до 75 см высотой. Обладают полностью черной головой и бело-голубыми глазами.
Полярники отметили, что в районе станции "Академик Вернадский" редко можно встретить соседство этих трех видов. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов, сейчас биологи фиксировали только на острове Бут.
Кроме того, субантарктические пингвины - теплолюбивые, а другие виды наоборот предпочитают холодные условия пингвины Адели гнездятся на побережье всего континента, тогда как другие Pygoscelis привязаны к островам или полуострову.
"На нашем острове Галиндез в этом сезоне было рекордное количество субантарктических пингвинов - до 7 тыс. В то же время с "аделек" гнездились всего 2 пары, а гнезд антарктических пингвинов не обнаружили вообще" - говорится в сообщении.
Какие пингвины живут в Антарктике (фото: facebook.com/AntarcticCente r)
Ранее полярники показывали дом пингвинов в необычном месте.
Также мы писали, как выглядели пингвины в древние времена.