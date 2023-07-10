Дивіться, як виглядав пінгвін в стародавні часи. Він був найкрихитнішим на планеті!

Зараз на території Нової Зеландії мешкають три види пінгвінів і серед них найменший на Землі. Однак вчені виявили останки двох дуже маленьких скам’янілих черепів. Це означає, що раніше існував менший вид пінгвінів, який міг бути предком тих, хто живе сьогодні.

Що відомо про найкрихітніших пінгвінів - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про найкрихітнішого пінгвіна

Результати нового дослідження були опубліковані у виданні The Journal of Paleontology і як показав аналіз, ці рештки за розмірами менші за черепи сучасних малих пінгвінів, але дуже на них схожі. Цей вид пінгвінів називається Eudyptula wilsonae, які ще жили близько 3 млн років тому.

Нові скам'янілі зразки були знайдені на північному острові в Новій Зеландії.

Два викопних черепи надзвичайно схожі на черепи нинішніх живих маленьких блакитних пінгвінів, але вони трохи менші. Нині точний розмір Eudyptula wilsonae поки невідомий через відсутність інших кісток. Однак, найменші види нелітаючих п ташок могли бути приблизно такого ж розміру як нинішні.

Нинішні маленькі пінгвіни мають зріст близько 30 сантиметрів і важать максимум 1,5 кілограма.

Залишки черепа найкрихітніших пінгвінів (фото: cambridge.org)

Так міг виглядати пінгвін в стародавні часи (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)

Що відомо про найбільших пінгвінів на Землі

Крім того, раніше в Новій Зеландії виявили останки одних із найбільших пінгвінів, які коли-небудь жили на Землі. На думку вчених, їхній зріст був як в середньостатистичної людини.

Такий вид називається Kumimanu fordycei. Ці стародавні пінгвіни жили приблизно 55 млн років тому і важили приблизно 154 кг.

Так могли виглядати найбільші пінгвіни на планеті (реконструкція: Simone Giovanardi\ twitter.com/GiovaFavazzi)