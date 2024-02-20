"Кожен тракторист отримує по 100 євро". Українські водії сказали, хто блокує кордон з Польщею

Зараз організатори українського протесту контролюють порядок проїзду через пункти пропуску та не дозволяють польським вантажівкам об'їжджати загальну чергу.

"Водії стоять тижнями, живуть в машинах без жодних умов. Кордон блокують фермери, але маємо інформацію, що до цього причетні польські перевізники. Є проросійська партія "Конфедерація", яка надає всі настанови що і як робити. Вимог до України фактично нема, вони мають претензії до свого уряду, до Єврокомісії, але страждаємо ми", - розповів голова громадської організації "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

А ще українські перевізники кажуть, що поляки отримують гроші за блокування кордону.

"В нас є інформація, що кожен тракторист отримує приблизно по 100 євро на добу за те, що він стоїть на кордоні. Всі ті інші наративи - це сліди російської пропаганди, вони ширять ненависть до нас, українців. Також співорганізатор акції, Маклер, пов'язаний з Росією через транспортні перевезення", - розповів учасник акції Мирослав Крук.

За словами учасників акції, вони будуть зупиняти усі автомобілі, які виїжджають з кордону, і українські - також. Пропускати будуть тільки вантажівки з гуманітарною та військовою допомогою. Зараз водії оголосили продовження акції до 15 березня або до розблокування кордону поляками.

"В той час, як наші автомобілі стоять по 10 днів, взагалі не рухаються, польські перевізники роблять по чотири рейси в місяць і таким чином заробляють гроші. Якщо він завантажився вчора і замитнився, а сьогодні він вже тут - це нереально, значить, він об'їхав кордон. Будемо ставити ці машини на паркінг тут. До моменту, поки не виїде з того самого числа наш український автомобіль, який простоїть там тиждень чи два", - додав Михалевич.