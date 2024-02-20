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Поляки заблокували залізницю на кордоні з Україною та розсипали зерно з вагону

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 12:28
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Поляки заблокували залізницю на кордоні з Україною та розсипали зерно з вагону Фото: поляки заблокували залізницю на кордоні з Україною та розсипали зерно з вагону (suspilne.media)
Автор: Наталія Гурковська

На фоні блокування вантажів, 20 лютого поляки перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині". Вони навіть перекинули один з вагонів, в якому перевозили українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", - каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", - додає співорганізатор протесту.

Пізніше на місце приїхала поліція. Польські фермери відкрили рух на залізниці.

Не перша спроба

18 лютого польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 "Київ - Хелм". У поїзді перебувають 260 пассажирів, абсолютна більшість - жінки та діти. Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух.

Зараз заблокованими залишаються шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краковець". На всіх цих напрямках сукупно в чергах перебувають близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України.

20 лютого Міністерство закордонних справ України закликало польську владу розблокувати кордон між країнами.

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