"Каждый тракторист получает по 100 евро". Украинские водители сказали, кто блокирует границу с Польшей

Сейчас организаторы украинского протеста контролируют порядок проезда через пункты пропуска и не разрешают польским грузовикам объезжать общую очередь.

"Водители стоят неделями, живут в машинах без всяких условий. Границу блокируют фермеры, но имеем информацию, что к этому причастны польские перевозчики. Есть пророссийская партия "Конфедерация", которая предоставляет все указания, что и как делать. Требований к Украине фактически нет, они имеют претензии к своему правительству, к Еврокомиссии, но страдаем мы", - рассказал глава общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

А еще украинские перевозчики говорят, что поляки получают деньги за блокировку границы.

"У нас есть информация, что каждый тракторист получает примерно по 100 евро в сутки за то, что он стоит на границе. Все те другие нарративы - это следы российской пропаганды, они распространяются ненависть к нам, украинцам. Также соорганизатор акции, Маклер, связан с Россией через транспортные перевозки", - рассказал участник акции Мирослав Крук.

По словам участников акции, они будут останавливать все выезжающие с границы автомобили и украинские - тоже. Пропускать будут только грузовики с гуманитарной и военной помощью. В настоящее время водители объявили продление акции до 15 марта или до разблокирования границы поляками.

"В то время, как наши автомобили стоят по 10 дней, вообще не двигаются, польские перевозчики совершают по четыре рейса в месяц и таким образом зарабатывают деньги. Если он загрузился вчера и прошел митницу, а сегодня он уже здесь - это нереально, значит, он объехал границу. Будем ставить эти машины на паркинг здесь. До момента, пока не выедет с того же числа наш украинский автомобиль, который простоит там неделю или две", - добавил Михалевич.