Якою водою корисніше вмиватися: гарячою чи холодною?

Щоденне вмивання - важливий ритуал догляду за шкірою, який впливає на її здоров'я, вигляд і стан. Проте виникає питання: яка вода корисніша - гаряча чи холодна? Виявляється, вибір температури може мати значний вплив на шкіру обличчя.

Якою водою краще за все вмивати шкіру обличчя - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Вплив гарячої води Гаряча вода добре розширює пори та допомагає глибше очистити шкіру. Проте її надмірне використання може мати негативні наслідки: Сухість і подразнення Висока температура вимиває природні жири, що можуть призвести до лущення та чутливості шкіри. Розширення судин Тривале використання гарячої води може викликати почервоніння та сприяти появі судинної сіточки. Прискорене старіння Гаряча вода зменшує еластичність шкіри, що може спричиняти появу зморшок. Чим корисна холодна вода? Холодна вода має ряд переваг, які допомагають зберегти здоровий вигляд шкіри: Звужує пори - це зменшує ризик забруднення та появи чорних цяток.

Покращує кровообіг - сприяє здоровому рум'янцю та надає обличчю свіжості.

Зменшує набряки - холодна вода допомагає позбутися припухлості та тонізує шкіру. Ідеальна температура для вмивання Дерматологи рекомендують використовувати теплу воду - не надто гарячу і не холодну. Оптимальна температура становить 25-30°C. Такий підхід дозволяє м'яко очистити шкіру, не пересушуючи її та не викликаючи подразнення. Як правильно вмиватися? Починайте з теплої води, щоб очистити шкіру та відкрити пори.

Використовуйте м'які засоби для вмивання, які не пересушують шкіру.

Завершуйте процедуру холодною водою - це допоможе звузити пори та тонізувати шкіру.

Не витирайте обличчя рушником - краще промокнути його м'якою серветкою. Вас може зацікавити Косметолог назвала засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років

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