Якою крупою не можна посівати на Старий Новий рік, щоб не принести в дім сльози

Святкування Старого нового року 14 січня пов'язано з традиціями і обрядами, найцікавішими з яких є посівання, або засівання.
Чому посівати треба саме в цей день, хто може брати участь в посіванні, і якою крупою це правильно робити - в матеріалі Styler далі.
За давньою традицією ходити посівати треба рано-вранці, найкраще - до світанку або зі сходом сонця. Перший посівальник в оселі отримував найщедріші подарунки і частування.
Вважається, що поріг дому в новому році першим має переступити особа чоловічої статі, тому посівати ходять хлопчики чи парубки.
Посівання треба закінчити до обіду, а ввечері вже не посівають. На порозі оселі співають пісні з побажаннями щасливого нового року, достатку, врожаю, миру і щастя в ньому.
Не пустити ж посівальщиків в дім - до біди і злиднів, тому треба ще до світанку відчиняти хвіртки і готувати частування.
Посівати можна злаковими: житом, ячменем, пшеницею, вівсом. Зерно, яким посівають будинок, вважається його оберегом і прибирати його до заходу сонця не можна.
Головне, що зерно для посівання має бути цільним: пшенична крупа чи пластівці "Геркулес" для цього не годяться.
Не можна посівати круглим зерном: горохом, пшоном, просом, сочевицею тощо. Вважається, що це приверне в дім горе і сльози.
Також існує переконання, що засівати не можна голими руками - лише в теплих рукавицях.
А за посівалки не бажано платити грошима - інакше сам весь рік на бобах посидиш (тобто без грошей). Посівальників слід винагородити солодощами чи іншими смаколиками.
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні
Засіваю в вашій хаті -
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
З старим Новим роком вас!
Раніше ми писали, коли треба щедрувати і посівати, і кому можна і не можна брати участь в обрядах.
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