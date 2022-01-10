Готовимся щедровать и посевать: когда нужно это делать, и кому строго запрещено

Вслед за рождественскими колядованиями нас ждут еще две прекрасные традиции: щедрование и посевание. Связаны они с празднованием Старого Нового года, и в отличие от колядок, петь щедривки и посевать можно не всем.

Когда нужно это делать, кому и почему нельзя - читайте ниже в материале Styler .

Когда нужно идти щедровать

Щедруют украинцы вечером 13 января на Щедрый вечер (не путайте со Святвечером 6 января).

В щедривках акцент всегда делают на пожелания материальных благ: достатка, богатого урожая, достижений в новом году.

В ответ хозяева дома должны одарить щедровальщиков. Как правило, это сладости или деньги. Чем вкуснее и щедрее хозяева дома будут угощать гостей, тем успешнее и счастливее пройдет год.

Если не пустить в дом щедровальника, то хозяина ждут убытки и нищета.

Кто может щедровать?

К такому обряду допускаются молодые парни и девушки. Люди постарше и детвора щедровать не ходят.

Уже на следующее утро щедровать нельзя, а вот посевать - можно и нужно.

Интересно, что в некоторых регионах поют щедровки в канун Крещения 18 января.

Главные традиции посевания

Посевать (или засевать) ходят только мальчики и парни утром 14 января. Причем, чем раньше это сделать, тем лучше, ведь первые посевальщики получают самые лучшие подарки.

Переступить порог первым должен непременно мужчина-посевальник - тогда, мол, и деньги, и достаток в доме водиться будут. А вот женщина-первая гостья - это якобы к слезам и печалям.

В доме разбрасывали припевая посевальные песни зерно, как правило, рожь, ячмень и пшеницу. Зерно, которым посевали дом, считалось его оберегом. Обычно оно оставалось на полу в жилье до заката солнца, убирать его раньше - не к добру.

Важно, что зерно для посевания должно быть цельным. Нельзя посевать горохом, пшеном и просом. Считается, что это привлечет слезы в дом.