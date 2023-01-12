Какой крупой нельзя засевать на Старый Новый год, чтобы не принести в дом слезы

Когда нужно идти посевать, и кому разрешается

По давней традиции ходить посевать надо рано утром, лучше всего – до рассвета или с восходом солнца. Первый посевальщик в доме получал самые щедрые подарки и угощения.

Считается, что порог дома в новом году первым должен перешагнуть представитель мужского пола, поэтому посевать ходят мальчики или парни.

Засевание нужно закончить до обеда, а вечером уже не посевают. На пороге дома поют песни с пожеланиями счастливого нового года, изобилия, урожая, мира и счастья в нем.

Не пустить же посевальщиков в дом – к беде и нищете, поэтому надо еще до рассвета открывать калитки и готовить угощение.

Какое зерно подходит для выполнения обряда, а какое – нет

Посевать можно злаковыми: рожью, ячменем, пшеницей, овсом. Зерно, которым посевают дом, считается его оберегом и убирать его до заката нельзя.

Главное, что зерно для засева должно быть цельным: пшеничная крупа или хлопья "Геркулес" для этого не годятся.

Нельзя посевать круглым зерном: горохом, пшеном, просом, чечевицей и т. д. Считается, что это привлечет в дом горе и слезы.

Также существует убеждение, что засевать нельзя голыми руками – только в теплых рукавицах.

А за посевалки не желательно платить деньгами – иначе сам весь год на бобах посидишь (т. е. без денег). Посевальщиков следует вознаградить сладостями или другими вкусностями.

Лучшие посевалки на Старый Новый год

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

***