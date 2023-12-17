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Якою буде погода на Різдво та Новий рік 2023: прогнози синоптиків

Погода на Різдво та Новий рік (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

За кілька тижнів українці вже відзначатимуть Різдво Христове (за новим церковним календарем) і Новий рік. Попри те, що масові гуляння проводити не будуть, зустрітися з друзями чи рідними нічого не завадить.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, якою буде погода на зимові свята в Україні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: погодні ресурси Meteoprog, Meteofor, AccuWeather.

Погода на Різдво та Новий рік

Судячи з усього, цього року зима не буде дуже суворою у святкові дні. За даними Meteoprog, на Різдво можна цілком розраховувати на температуру вище нуля.

А на Новий рік 31 грудня може бути зниження до п'яти градусів морозу, проте це незначне похолодання. Опадів не передбачають.

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Ресурс AccuWeather прогнозу, що 25 та 31 грудня температура становитиме нуль градусів. На Новий рік так само можливий мороз до п'яти градусів нижче нуля.

При цьому можуть також бути опади в новорічну ніч. Однак це додасть казковості та доповнить атмосферу.

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А от сайт Meteofor прогнозує лише "плюсову" температуру на свята. Так, на Різдво 25 грудня може бути від 2 до 6 градусів тепла, а на Новий рік - від 1 до 3 градусів.

З потеплінням можуть прийти й дощі.

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Загалом бачимо тенденцію до сприятливої погоди на новорічні свята, тож насолодіться в цей день часом із сім'єю та близькими вам людьми.

Раніше ми розповідали, чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік 2023.

Читайте також, коли відзначати головні зимові свята за новим календарем.

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