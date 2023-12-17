Якою буде погода на Різдво та Новий рік 2023: прогнози синоптиків

Погода на Різдво та Новий рік

Судячи з усього, цього року зима не буде дуже суворою у святкові дні. За даними Meteoprog, на Різдво можна цілком розраховувати на температуру вище нуля.

А на Новий рік 31 грудня може бути зниження до п'яти градусів морозу, проте це незначне похолодання. Опадів не передбачають.

Скриншот

Ресурс AccuWeather прогнозу, що 25 та 31 грудня температура становитиме нуль градусів. На Новий рік так само можливий мороз до п'яти градусів нижче нуля.

При цьому можуть також бути опади в новорічну ніч. Однак це додасть казковості та доповнить атмосферу.

Скриншот

А от сайт Meteofor прогнозує лише "плюсову" температуру на свята. Так, на Різдво 25 грудня може бути від 2 до 6 градусів тепла, а на Новий рік - від 1 до 3 градусів.

З потеплінням можуть прийти й дощі.

Скриншот

Загалом бачимо тенденцію до сприятливої погоди на новорічні свята, тож насолодіться в цей день часом із сім'єю та близькими вам людьми.