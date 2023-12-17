Какая будет погода на Рождество и Новый год 2023: прогнозы синоптиков

Погода на Рождество и Новый год

Судя по всему, в этом году зима не будет суровой в праздничные дни. По данным Meteoprog, на Рождество можно вполне рассчитывать на температуру выше нуля.

А на Новый год 31 декабря возможно снижение до пяти градусов мороза, однако это незначительное похолодание. Осадков не предсказывают.

Скриншот

Ресурс AccuWeather прогнозирует, что 25 и 31 декабря температура составит ноль градусов. На Новый год также возможен мороз до пяти градусов ниже нуля.

При этом также могут быть осадки в новогоднюю ночь. Однако это придаст сказочность и дополнит атмосферу.

Скриншот

А вот сайт Meteofor прогнозирует только "плюсовую" температуру в праздники. Так, на Рождество 25 декабря может быть от 2 до 6 градусов тепла, а на Новый год - от 1 до 3 градусов.

С потеплением могут прийти и дожди.

Скриншот

В общем, видим тенденцию к благоприятной погоде на новогодние праздники, поэтому насладитесь в этот день временами с семьей и близкими вам людьми.