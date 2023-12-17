Какая будет погода на Рождество и Новый год 2023: прогнозы синоптиков

Через несколько недель украинцы уже будут отмечать Рождество Христово (по новому церковному календарю) и Новый год. Несмотря на то, что массовые гуляния проводить не будут, встретиться с друзьями или родными ничего не помешает.
Поэтому РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой будет погода на зимние праздники в Украине.
При подготовке материала использовались источники: погодные ресурсы Meteoprog, Meteofor, AccuWeather.
Судя по всему, в этом году зима не будет суровой в праздничные дни. По данным Meteoprog, на Рождество можно вполне рассчитывать на температуру выше нуля.
А на Новый год 31 декабря возможно снижение до пяти градусов мороза, однако это незначительное похолодание. Осадков не предсказывают.
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Ресурс AccuWeather прогнозирует, что 25 и 31 декабря температура составит ноль градусов. На Новый год также возможен мороз до пяти градусов ниже нуля.
При этом также могут быть осадки в новогоднюю ночь. Однако это придаст сказочность и дополнит атмосферу.
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А вот сайт Meteofor прогнозирует только "плюсовую" температуру в праздники. Так, на Рождество 25 декабря может быть от 2 до 6 градусов тепла, а на Новый год - от 1 до 3 градусов.
С потеплением могут прийти и дожди.
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В общем, видим тенденцию к благоприятной погоде на новогодние праздники, поэтому насладитесь в этот день временами с семьей и близкими вам людьми.
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