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Експерти розповіли, як сформувати свій бюджет на зиму, щоб вистачило грошей на всі потреби

Субота 02 грудня 2023 13:31
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Експерти розповіли, як сформувати свій бюджет на зиму, щоб вистачило грошей на всі потреби Як сформувати свій бюджет на зиму (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Планування свого бюджету дозволяє уникнути зайвих витрат та правильно розподілити гроші між усіма обов'язковими позиціями - оплатою за комунальні та навчання, витрати на продукти, одяг та ліки.

Про те, як правильно планувати свій бюджет, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію банку Власний рахунок в Instagram.

Визначте свої пріоритети

Складіть список із пунктів, які обов'язкові для виконання. Туди можуть увійти: витрати на зимовий одяг, новорічні подарунки, донати на ЗСУ та заощадження на якусь річ. Добре подумайте, що для вас зараз найважливіше.

Порахуйте свій дохід

Порахуйте, який дохід у вас має бути у поточному місяці. Можливо чи отримаєте додаткові гроші за продаж речей, які вже вам непотрібні. Або ж навпаки, можливо вам цього місяця потрібно закрити кредит чи віддати борг, тож треба точно знати, на яку суму ви можете розраховувати.

Заплануйте суми витрат

Придивіться до товарів, які плануєте купити і запишіть суми, які вам доведеться заплатити. Це дасть чітку картину вашого фінансового плану та убезпечить від імпульсивних покупок.

Експерти розповіли, як сформувати свій бюджет на зиму, щоб вистачило грошей на всі потребиСкладіть для себе таку табличку, щоб полегшити формування бюджету (фото: instagram/bvr_ukraine)

Стежте за витратами

Варто відстежувати скільки грошей і на які товари та послуги ви щомісяця витрачаєте гроші. Така аналітика може підштовхнути вас переглянути деякі позиції витрат.

Також варто стежити за різноманітними акціями та знижками, аби могти зекономити. У тому числі користуйтесь програмами повернення кешбеку за покупки від свого банку.

Раніше ми писали про те, яка антикризова стратегія допоможе зберегти гроші.

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