От какой привычки нужно избавиться уже сейчас, чтобы улучшить свое финансовое состояние

Наше финансовое состояние напрямую зависит от привычек. Одни нам помогают достичь благосостояния, другие же наоборот - мешают разбогатеть. Так какую привычку стоит оставить в этом году, чтобы в 2024-ом улучшить свое финансовое состояние?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Какой "привычки бедности" стоит избавиться

"Предлагаю начать думать: что вообще я хочу в Новом году? И что точно следует оставить в этом и не брать дальше? Какие эмоции, привычки, мысли, каких людей", - говорит Рудевич.

Финансист рекомендует оставить в этом году страх и жалость к себе. Ведь 2023 заставил многих откладывать свою жизнь на потом, на то время, когда закончится война.

"В арсенале бедного человека есть десятки поводов пожалеть себя, а капитал на жалости не заработаешь", - говорит эксперт.

Также она советует избавиться от привычки - тратить свои деньги зря.

"Но как это сделать? Бедный человек не имеет финансовой стратегии. Его цель - зарабатывай и трать. Состоятельный человек напротив - полученные трудом деньги инвестирует в создание капитала", - говорит эксперт.

По ее словам, распространенная ошибка мышления в такой ситуации: "Что я могу инвестировать, если денег нет?"

"Денег нет, потому что человек не думает о будущем. Богатыми становятся не те, кто много зарабатывает, а те, кто научился грамотно управлять своими доходами", - говорит Рудевич.

Она добавляет, что типичный представитель бедняков подписан на множество бесплатных тренингов и семинаров, большую часть которых он так никогда и не прослушает. В результате человек живет в иллюзии обучения, а на самом деле никакого развития нет.

"Чтобы стать успешным инвестором или создать капитал, необходимое живое общение со своим наставником, нужен четкий курс действий к поставленным целям. Цена тренинга - это не только показатель будущего успеха, но и цена вашей мотивации", - отмечает Рудевич.