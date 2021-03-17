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В ковид-больнице под Львовом пациентов кормят через окно с улицы: скандальное видео

Автор: Светлана Мащенко

В одной из больниц Львовской области, где лечатся пациенты с коронавирусом, вспыхнул скандал из-за странного кормления людей. Сотрудники учреждения насыпали еду из кастрюль в тарелки и передавали ее прямо через окно с улицы.

Видео, подтверждающее этот вопиющий факт, появилось на странице Facebook Трускавець Україна/Сьогодні.

Инцидент произошел в больнице города Стебник, что в восьми километрах от Дрогобыча.

"Очень интересное видео... Как кормят людей в Стебницкой больнице!" - подписаны кадры.

Скандал в больнице Львовской области (видео: facebook.com)

Отметим, что Стебницкая больница является одним из учреждений, где принимают больных с коронавирусом еще с осени прошлого года.

Люди в комментариях возмущены таким обращением персонала с пациентами.

  • Санитарные нормы здесь отсутствуют, судя по видео.
  • Это просто ужас!
  • Я в шоке!

Стебник - город районного значения в Львовской области Украины, расположен в Дрогобычско-Бориславском промышленном районе и подчинен горсовету города Дрогобыч.

Ранее мы показывали ужасы больницы в Кропивницком, где больные коронавирусом вынуждены пользоваться горшком вместо полноценного похода в туалет.

Напомним, что в Украине с 17 марта была расширена "оранжевая зона". Теперь в ней 11 областей.

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