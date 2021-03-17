В ковид-больнице под Львовом пациентов кормят через окно с улицы: скандальное видео

Инцидент произошел в больнице города Стебник, что в восьми километрах от Дрогобыча.

"Очень интересное видео... Как кормят людей в Стебницкой больнице!" - подписаны кадры.

Скандал в больнице Львовской области (видео: facebook.com)

Отметим, что Стебницкая больница является одним из учреждений, где принимают больных с коронавирусом еще с осени прошлого года.

Люди в комментариях возмущены таким обращением персонала с пациентами.

Санитарные нормы здесь отсутствуют, судя по видео.

Это просто ужас!

Я в шоке!

Стебник - город районного значения в Львовской области Украины, расположен в Дрогобычско-Бориславском промышленном районе и подчинен горсовету города Дрогобыч.