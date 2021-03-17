У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують через вікно з вулиці: скандальне відео

В одній з лікарень Львівської області, де лікуються пацієнти з коронавірусом, спалахнув скандал через дивне годування людей. Співробітники установи насипали їжу з каструль в тарілки і передавали її прямо через вікно з вулиці.
Відео, яке підтверджує цей кричущий факт, з'явилося на сторінці Facebook Трускавець Україна/Сьогодні.
Інцидент стався в лікарні міста Стебник, що у восьми кілометрах від Дрогобича.
"Дуже цікаве відео... Як годують людей у Стебницькій лікарні!" - підписані кадри.
Скандал у лікарні Львівської області (відео: facebook.com)
Зазначимо, що Стебницька лікарня є однією з установ, де приймають хворих з коронавірусом ще з осені минулого року.
Люди в коментарях обурені таким зверненням персоналу з пацієнтами.
Стебник - місто районного значення у Львівській області України, розташоване в Дрогобицько-Бориславському промисловому районі і підпорядковане міськраді міста Дрогобич.
Раніше ми показували жахи лікарні у Кропивницькому, де хворі на коронавірус змушені користуватися горщиком замість повноцінного походу в туалет.
Нагадаємо, що в Україні з 17 березня була розширена "помаранчева зона". Тепер у ній 11 областей.