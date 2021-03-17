У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують через вікно з вулиці: скандальне відео

Інцидент стався в лікарні міста Стебник, що у восьми кілометрах від Дрогобича.

"Дуже цікаве відео... Як годують людей у Стебницькій лікарні!" - підписані кадри.

Скандал у лікарні Львівської області (відео: facebook.com)

Зазначимо, що Стебницька лікарня є однією з установ, де приймають хворих з коронавірусом ще з осені минулого року.

Люди в коментарях обурені таким зверненням персоналу з пацієнтами.

Санітарні норми тут відсутні, судячи з відео.

Це просто жах!

Я в шоці!

Стебник - місто районного значення у Львівській області України, розташоване в Дрогобицько-Бориславському промисловому районі і підпорядковане міськраді міста Дрогобич.