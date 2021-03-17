В Украине снова расширили "оранжевую зону": что изменилось

По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону", в которой действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений работы общественного транспорта.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".