В Украине снова расширили "оранжевую зону": что изменилось
По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине снова расширилась. Теперь в нее входят 16 областей и Киев.
Вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера - 11.
На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
- Киев - 90,3
- Винницкая область - 136,5
- Житомирская область - 111,9
- Закарпатская область - 98,3
- Ивано-Франковская область - 133,1
- Киевская - 65,3
- Николаевская область - 99,1
- Одесская - 62,3
- Хмельницкая область - 87,0
- Черновицкая область - 99,4
Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону", в которой действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений работы общественного транспорта.
Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% перейдут в "красную зону".