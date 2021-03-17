В ковид-больнице под Львовом пациентов кормят через окно с улицы: скандальное видео
В одной из больниц Львовской области, где лечатся пациенты с коронавирусом, вспыхнул скандал из-за странного кормления людей. Сотрудники учреждения насыпали еду из кастрюль в тарелки и передавали ее прямо через окно с улицы.
Видео, подтверждающее этот вопиющий факт, появилось на странице Facebook Трускавець Україна/Сьогодні.
Инцидент произошел в больнице города Стебник, что в восьми километрах от Дрогобыча.
"Очень интересное видео... Как кормят людей в Стебницкой больнице!" - подписаны кадры.
Дуже цікаве відео...як годують людей в Стебницькій лікарні!!!Posted by Ксю Ха on Sunday, March 14, 2021
Скандал в больнице Львовской области (видео: facebook.com)
Отметим, что Стебницкая больница является одним из учреждений, где принимают больных с коронавирусом еще с осени прошлого года.
Люди в комментариях возмущены таким обращением персонала с пациентами.
- Санитарные нормы здесь отсутствуют, судя по видео.
- Это просто ужас!
- Я в шоке!
Стебник - город районного значения в Львовской области Украины, расположен в Дрогобычско-Бориславском промышленном районе и подчинен горсовету города Дрогобыч.
Ранее мы показывали ужасы больницы в Кропивницком, где больные коронавирусом вынуждены пользоваться горшком вместо полноценного похода в туалет.
Напомним, что в Украине с 17 марта была расширена "оранжевая зона". Теперь в ней 11 областей.