У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують через вікно з вулиці: скандальне відео

В одній з лікарень Львівської області, де лікуються пацієнти з коронавірусом, спалахнув скандал через дивне годування людей. Співробітники установи насипали їжу з каструль в тарілки і передавали її прямо через вікно з вулиці.

Відео, яке підтверджує цей кричущий факт, з'явилося на сторінці Facebook Трускавець Україна/Сьогодні.

Інцидент стався в лікарні міста Стебник, що у восьми кілометрах від Дрогобича.

"Дуже цікаве відео... Як годують людей у Стебницькій лікарні!" - підписані кадри.

Дуже цікаве відео...як годують людей у Стебницькій лікарні!!! Posted by Ксю Ха on Sunday, March 14, 2021

Скандал у лікарні Львівської області (відео: facebook.com)

Зазначимо, що Стебницька лікарня є однією з установ, де приймають хворих з коронавірусом ще з осені минулого року.

Люди в коментарях обурені таким зверненням персоналу з пацієнтами.

Санітарні норми тут відсутні, судячи з відео.

Це просто жах!

Я в шоці!

Стебник - місто районного значення у Львівській області України, розташоване в Дрогобицько-Бориславському промисловому районі і підпорядковане міськраді міста Дрогобич.