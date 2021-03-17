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У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують через вікно з вулиці: скандальне відео

Новость на русском → Львівська область, Середа 17 березня 2021 12:47
У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують через вікно з вулиці: скандальне відео У ковід-лікарні під Львовом пацієнтів годують з вулиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В одній з лікарень Львівської області, де лікуються пацієнти з коронавірусом, спалахнув скандал через дивне годування людей. Співробітники установи насипали їжу з каструль в тарілки і передавали її прямо через вікно з вулиці.

Відео, яке підтверджує цей кричущий факт, з'явилося на сторінці Facebook Трускавець Україна/Сьогодні.

Інцидент стався в лікарні міста Стебник, що у восьми кілометрах від Дрогобича.

"Дуже цікаве відео... Як годують людей у Стебницькій лікарні!" - підписані кадри.

Дуже цікаве відео...як годують людей у Стебницькій лікарні!!!

Posted by Ксю Ха on Sunday, March 14, 2021

Скандал у лікарні Львівської області (відео: facebook.com)

Зазначимо, що Стебницька лікарня є однією з установ, де приймають хворих з коронавірусом ще з осені минулого року.

Люди в коментарях обурені таким зверненням персоналу з пацієнтами.

  • Санітарні норми тут відсутні, судячи з відео.
  • Це просто жах!
  • Я в шоці!

Стебник - місто районного значення у Львівській області України, розташоване в Дрогобицько-Бориславському промисловому районі і підпорядковане міськраді міста Дрогобич.

Раніше ми показували жахи лікарні у Кропивницькому, де хворі на коронавірус змушені користуватися горщиком замість повноцінного походу в туалет.

Нагадаємо, що в Україні з 17 березня була розширена "помаранчева зона". Тепер у ній 11 областей.

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