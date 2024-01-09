Котяча м'ята має велике значення для котів: вчені зробили несподівану заяву

Власники котів часто зустрічають у магазинах іграшки, подушечки та інші пристрої. Виявляється, котяча м'ята має велике значення для цих тварин і може покращити їхнє життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю у The Conversation.

Для чого потрібна котяча м'ята

Кішки, які живуть у приміщеннях, можуть прожити хороше життя, якщо отримають доступ до багатьох позитивних вражень. Це природна поведінка, почуття безпеки та повне використання своїх сенсорних можливостей, включаючи нюх.

Такі рослини, як котяча м'ята, котячий чебрець - є потужними стимуляторами запаху, які можуть впливати на розум та настрій кішок.

Власники, стурбовані тим, що їхні кішки відчувають нудьгу та розчарування, можуть запропонувати їм свіжу або сушену котячу м'яту (Npeta cataria), срібну лозу (Actinidia polygama), котячий чебрець (Teucrium marum) або інші рослинні матеріали, такі як валеріана (Valeriana officinalis) та жимолість татарська (Lonicera tatarica).

Іграшки, наповнені листям або екстрактами цих рослин, можуть викликати ейфоричну поведінку у домашніх кішок (а також у великих кішок, таких як леопарди та ягуари).

Наскільки така м'ята безпечна

У кішок дуже розвинений нюх. Деякі рослини виділяють хімічні сполуки, щоб відлякувати комах чи залучати хижаків, які інакше могли їх знищити. Сюди входить непеталактон, інгредієнт, виділений із котячої м'яти та срібної лози.

Справді, стверджувалося, що вплив непеталактона призводить до збільшення вироблення гормонів доброго самопочуття у кішок. Він також може діяти як природний репелент від комарів (зверніть увагу, що він відлякує не всіх комарів та неефективний для боротьби з блохами та кліщами).

Можливо, саме тому нюхання котячої м'яти, срібної лози та деяких інших рослин змушує кішок перевертатися на спину і тертися об рослини підборіддям, щоками та тілом.

Інші моделі поведінки, що спостерігаються, включають: облизування, похитування головою при носінні рослинного матеріалу в роті, слинотеча, штовхання рослинного матеріалу задніми лапами й "хвилясті" рухи шкіри на спині, коли м'язи скорочуються і розслабляються.

Ці реакції зазвичай тривають недовго, зазвичай від кількох секунд до хвилин, як кішки розслабляються чи відновлюють нормальне поведінка.

Замість того, щоб стати залежними від цих речовин, кішки з більшою ймовірністю звикнуть і втратять чутливість, при цьому рослини з часом матимуть менший вплив. При обнюхуванні ці рослини не шкідливо впливають на кішок.

Розмірковуючи про те, як покращити життя тварин, про які ми дбаємо, ми схильні зосереджуватися на тому, чи переважує користь потенційну шкоду.

Попри деякі маркетингові заяви, що ці рослини активують опіоїдну систему мозку, забезпечуючи кішкам "природний кайф", немає жодних доказів того, що ці речовини дійсно змінюють свідомість кішок так само як алкоголь чи інші наркотики змінюють свідомість людей.

Однак, на відміну від пропозиції алкоголю дитині, дані свідчать про те, що з нашими кішками все гаразд, коли їм дають доступ до цих ласощів. Ці предмети не викликають психозу і призводять до розвитку залежності або абстинентного синдрому. І нам не потрібно турбуватися про те, що наші кішки керують важкою технікою або приймають важливі рішення під впливом речовин, що змінюють свідомість!

За умови, що вони можуть піти будь-якої миті, здається розумним дозволити їм весело провести час.

Насправді ми використовуємо силу котячого нюху та іншими способами, використовуючи синтетичні котячі лицьові феромони. Це може допомогти зменшити страх, занепокоєння та стрес у кішок. Ці речовини можуть бути корисними, наприклад, у будинках з кількома кішками або при переїзді.

Як принести кішці задоволення

Пропозиція різноманітних запахів (нюхова стимуляція) - це лише один зі способів забезпечити різноманітне та цікаве життя вашої кішки. Ось кілька порад:

Запропонуйте кішкам вибір, щоб вони могли взаємодіяти з ласощами та іграшками, але не примушуйте їх.

Змінюйте пропоновані іграшки та враження, щоб щодня пропонував щось нове.

Пропонуйте предмети, які можуть подряпати кішки: кігтеточки та гофрований картон є популярними предметами.

Якщо ви стурбовані тим, що ваша кішка проковтнула частину іграшки або почувається погано, зверніться до ветеринара.

Враховуючи короткочасний вплив цих нюхових стимуляторів рослинного походження на кішок, важливо оптимізувати їхнє довкілля, спосіб життя та взаємодію з людьми, щоб покращити їхній добробут.

Ми не можемо просто покладатися на котячу м'яту чи срібну лозу, щоб забезпечити нашим кішкам гарне життя у приміщенні – це справді залежить від нас!