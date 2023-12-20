Чому коти так люблять картонні коробки: про ці причини ви навіть не думали

Майже усім котикам страшенно подобаються різноманітні коробки. І це не дивно, бо вони дозволяють їм проявляти свою інстинкти, бавитися, отримати місце для сну та навіть помічати власну територію.

Зменшують стрес

Коти стресують від різноманітних змін у своєму оточенні. А своя картонна коробка допомагає його зменшити, бо там кіт може сховатися і заспокоїтися. В декількох дослідженнях на цю тему, вчені дійшли до висновку, що на додачу до зменшення тривожності, коробки допомагали котам адаптуватися до змін навколо та вберегти свою здоров'я від стресових факторів.

Поставте коробку для тварини, яку ви тільки принесли додому або своєму улюбленцю після переїзду у нове помешкання.

Місце для схову

Як і для більшості ссавців, для котів безпека - це мати можливість сховатися. І коробка дуже добре для цього підходить. Кіт скористається цим місцем, якщо сусіди голосно роблять ремонт або додому приходять незнайомі люди.

Для підтримки температури

У котів температура тіла вища, ніж у людини - норма 38,8 градуса. Коти біологічно налаштовані на вищу температуру довкілля, а картон у коробці допомагає зберігати тепло. Тому тваринам у коробках дуже зручно та затишно.

А якщо всередину покласти плед або светр, то такий "будиночок" стане ще привабливішим для котика. А тепло розслабляє котів і допомагає їм міцно та спокійно заснути.

А от ставити коробку біля опалювального приладу не варто, тому що котик не одразу відчує, що перегрівся.

Для полювання

Навіть диванний котик - все одно хижак. Коти люблять сидіти у засідці та відстежувати здобич. Вдома їм переважно нема за ким полювати, але погратися у полювання з господарем або своїми іграшками йому сподобається.

Інтелектуальне та фізичне навантаження для домашнього кота дуже важливе, тому лишіть йому коробку для гри.