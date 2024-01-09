Кошачья мята имеет большое значение для котов: ученые сделали неожиданное заявление

Владельцы котов часто встречают в магазинах игрушки, подушечки и другие приспособления. Оказывается, кошачья мята имеет большое значение для этих животных и может улучшить их жизнь.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в The Conversation.

Для чего нужна кошачья мята

Кошки, которые живут в помещениях, могут прожить хорошую жизнь, если получат доступ к множеству положительных впечатлений. Это естественное поведение, чувство безопасности и полное использование своих сенсорных возможностей, включая обоняние.

Такие растения, как кошачья мята, кошачий тимьян - являются мощными стимуляторами запаха, которые могут влиять на ум и настроение кошек.

Владельцы, обеспокоенные тем, что их кошки чувствуют скуку и разочарование, могут предложить им свежую или сушеную кошачью мяту (Npeta cataria), серебряную лозу (Actinidia polygama), кошачий тимьян (Teucrium marum) или другие растительные материалы, такие как валериана (Valeriana officinalis) и жимолость татарская (Lonicera tatarica).

Игрушки, наполненные листьями или экстрактами этих растений, могут вызывать эйфорическое поведение у домашних кошек (а также у больших кошек, таких как леопарды и ягуары).

Насколько такая мята безопасна

У кошек очень развито обоняние. Некоторые растения выделяют химические соединения, чтобы отпугивать насекомых или привлекать хищников, которые в противном случае могли бы их уничтожить. Сюда входит непеталактон, ингредиент, выделенный из кошачьей мяты и серебряной лозы.

Действительно, утверждалось, что воздействие непеталактона приводит к увеличению выработки гормонов хорошего самочувствия у кошек. Он также может действовать как естественный репеллент от комаров (обратите внимание, что он отпугивает не всех комаров и неэффективен для борьбы с блохами и клещами).

Возможно, именно поэтому нюхание кошачьей мяты, серебряной лозы и некоторых других растений заставляет кошек переворачиваться на спину и тереться о растения подбородком, щеками и телом.

Другие наблюдаемые модели поведения включают: облизывание, покачивание головой при ношении растительного материала во рту, слюнотечение, пинание растительного материала задними лапами и "волнообразные" движения кожи на спине, когда мышцы сокращаются и расслабляются.

Эти реакции обычно длятся недолго, обычно от нескольких секунд до минут, прежде чем кошки расслабляются или возобновляют нормальное поведение.

Вместо того чтобы стать зависимыми от этих веществ, кошки с большей вероятностью привыкнут и потеряют чувствительность, при этом растения со временем будут оказывать меньшее влияние. При обнюхивании эти растения не оказывают вредного воздействия на кошек.

Размышляя о том, как улучшить жизнь животных, о которых мы заботимся, мы склонны сосредотачиваться на том, перевешивает ли польза потенциальный вред.

Несмотря на некоторые маркетинговые заявления, что эти растения активируют опиоидную систему мозга, обеспечивая кошкам "естественный кайф", нет никаких доказательств того, что эти вещества действительно изменяют сознание кошек так же, как алкоголь или другие наркотики изменяют сознание людей.

Однако в отличие от предложения алкоголя ребенку, данные свидетельствуют о том, что с нашими кошками все в порядке, когда им дают доступ к этим лакомствам. Эти предметы не вызывают психоза и не приводят к развитию зависимости или абстинентного синдрома. И нам не нужно беспокоиться о том, что наши кошки управляют тяжелой техникой или принимают важные решения под воздействием веществ, изменяющих сознание!

При условии, что они могут уйти в любой момент, кажется разумным позволить им весело провести время.

На самом деле мы используем силу кошачьего обоняния и другими способами, используя синтетические кошачьи лицевые феромоны. Это может помочь уменьшить страх, беспокойство и стресс у кошек. Эти вещества могут быть полезны, например, в домах с несколькими кошками или при переезде.

Как доставить кошке удовольствие

Предложение разнообразных запахов (обонятельная стимуляция) - это лишь один из способов обеспечить разнообразную и интересную жизнь вашей кошки. Вот несколько советов:

Предложите кошкам выбор, чтобы они могли взаимодействовать с лакомствами и игрушками, но не принуждайте их.

Меняйте предлагаемые игрушки и впечатления, чтобы каждый день предлагал что-то новое.

Предлагайте предметы, которые кошки могут поцарапать: когтеточки и гофрированный картон являются популярными предметами.

Если вы обеспокоены тем, что ваша кошка проглотила часть игрушки или чувствует себя плохо, обратитесь к ветеринару.

Учитывая кратковременное воздействие этих обонятельных стимуляторов растительного происхождения на кошек, важно оптимизировать их окружающую среду, образ жизни и взаимодействие с людьми, чтобы улучшить их благосостояние.

Мы не можем просто полагаться на кошачью мяту или серебряную лозу, чтобы обеспечить нашим кошкам хорошую жизнь в помещении - это действительно зависит от нас!