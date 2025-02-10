Коцюрба с галушками: рецепт сытного козацкого обеда

Коцюрба - древнее сытное блюдо, которое, по предположениям, относится к козацкой кухне. Запеченное мясо идеально сочетается с довольно необычным гарниром - галушками.

О том, как приготовить коцюрбу с галушками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для коцюрбы

Для того, чтобы приготовить это козацкое блюдо, понадобятся эти ингредиенты:

подчеревина - 450 г

картофель - 1 кг

мука - 550 г

кефир - 300 мл

яйца - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

сладкая паприка - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

перец - по вкусу

зеленый лук - по вкусу

Как готовить коцюрбу

Для того, чтобы приготовить коцюрбу, почистьте картофель и лук. Картофелины нужно нарезать на кубики среднего размера, а лук - покрошить ножом.

Подготовьте тесто для галушек: просейте муку в миску, добавьте к ней соль. В отдельной посуде взбейте яйца до однородной консистенции, а затем перелейте их в муку.

Постепенно влейте к муке кефир и вымешайте плотное эластичное тесто. Раскатайте тесто в колбаску и нарежьте на кусочки одинакового размера.



Как готовить галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Доведите в глубокой кастрюле подсоленную воду до кипения, влейте немного масла и бросьте галушки. После того, как они всплывут, проведите их в течение 5-6 минут. Чтобы галушки не слипались в тарелке, к ним можно добавить еще немного масла.



Как готовить галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Картофель пересыпьте в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь, накрыв крышкой. Мясо нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте с маслом до румяной корочки.

Всыпьте в сковороду с мясом лук и тушите мясо до готовности. Когда лук размягчится, всыпьте паприку, перемешайте ингредиенты и готовьте зажарку еще в течение нескольких минут.

Для подачи коцюрбы, разложите по тарелкам картофель, на него выложите клецки, а сверху разложите зажаренное мясо с луком. Повторите этот шаг, после чего присыпьте блюдо измельченным зеленым луком.