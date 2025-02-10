Коцюрба с галушками: рецепт сытного козацкого обеда
Коцюрба - древнее сытное блюдо, которое, по предположениям, относится к козацкой кухне. Запеченное мясо идеально сочетается с довольно необычным гарниром - галушками.
О том, как приготовить коцюрбу с галушками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Что нужно для коцюрбы
Для того, чтобы приготовить это козацкое блюдо, понадобятся эти ингредиенты:
- подчеревина - 450 г
- картофель - 1 кг
- мука - 550 г
- кефир - 300 мл
- яйца - 2 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- сладкая паприка - 1 ч. л.
- соль - 1 ч. л.
- перец - по вкусу
- зеленый лук - по вкусу
Как готовить коцюрбу
Для того, чтобы приготовить коцюрбу, почистьте картофель и лук. Картофелины нужно нарезать на кубики среднего размера, а лук - покрошить ножом.
Подготовьте тесто для галушек: просейте муку в миску, добавьте к ней соль. В отдельной посуде взбейте яйца до однородной консистенции, а затем перелейте их в муку.
Постепенно влейте к муке кефир и вымешайте плотное эластичное тесто. Раскатайте тесто в колбаску и нарежьте на кусочки одинакового размера.
Как готовить галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Доведите в глубокой кастрюле подсоленную воду до кипения, влейте немного масла и бросьте галушки. После того, как они всплывут, проведите их в течение 5-6 минут. Чтобы галушки не слипались в тарелке, к ним можно добавить еще немного масла.
Как готовить галушки (скриншот / Закарпатська Господиня)
Картофель пересыпьте в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь, накрыв крышкой. Мясо нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте с маслом до румяной корочки.
Всыпьте в сковороду с мясом лук и тушите мясо до готовности. Когда лук размягчится, всыпьте паприку, перемешайте ингредиенты и готовьте зажарку еще в течение нескольких минут.
Для подачи коцюрбы, разложите по тарелкам картофель, на него выложите клецки, а сверху разложите зажаренное мясо с луком. Повторите этот шаг, после чего присыпьте блюдо измельченным зеленым луком.
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