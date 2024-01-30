О котрій годині треба лягати спати, щоб уникнути серцевих хвороб

Неповноцінний сон може стати причиною багатьох порушень в організму і навіть посилити прояви депресії. Якісний нічний відпочинок сприяє відновленню сил та припливу енергії вранці.

Про те, о котрій годині треба лягати спати і що буде, якщо регулярно порушувати режим, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Vogue Italia.

О котрій годині потрібно лягати спати

За словами лікаря та експерта зі сну Пуджана Паріха, ідеальний час для того, щоб лягати спати, залежить від циркадного ритму, тобто внутрішнього годинника організму, який регулює цикл сну та неспання.

"Науковці помітили, що найкращий час для початку сну - між 22:00 і північчю. Проте все залежить від того, о котрій годині вам доведеться прокинутися наступного ранку. По суті, вам потрібна хоча б мінімальна кількість годин сну, призначена для вашої вікової групи", - пояснює Паріх.

Для більшості дорослих потрібно 7-8 годин безперервного сну. Якщо людина прокинулась о 7 годину ранку, бажано лягати спати з 23 години до півночі.

Що буде, якщо регулярно пізно лягати спати

Дотримання нерегулярного циклу сну може збільшити ризик інфаркту міокарда.

"Відмова від сну в належний час також може призвести до надмірного бажання поїсти, тому збільшується вироблення греліну - гормону голоду, який стимулює апетит. У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення ваги, а в довгостроковій - до серйозних серцево-судинних ускладнень", - каже лікар.

Що робити, якщо не спиться

Буває таке, що навіть попри те, що день був виснажливим, людині важко заснути. Головне - не прокидатися через десять хвилин після заплющення очей. Насправді немає нічого дивного, якщо ви не спите в ліжку 15-20 хвилин, перш ніж заснути. Однак, якщо через 30 хвилин ви все ще крутитесь, то потрібно зробити наступне: