Як відрізнити реальний голод від "примарного", щоб не переїдати
Не кожен голод потрібно тамувати їжею. Іноді це відчуття спровоковане не фізіологічною потребою поїсти, а через стрес, візуалізацію страв та звукові ефекти. Тож дуже важливо навчитись розрізняти справжній голод від "примарного".
Про те, як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Що треба знати про голод
"Голод більш просте поняття, апетит же повʼязаний з діяльністю харчового центру в гіпоталамусі та корі. Їжа йде на побудову м'язів, нервових закінчень, кісток, мозок, імунну систему, кровотворення та безліч реакцій, тільки тоді, коли справжній - фізіологічний, справжній голод мисливця-збирача", - каже експерт.
Види голоду:
- фізіологічний: коли хочеться вже поїсти, відчуття - "голодний як вовк"
- клітинний: тілу бракує нутрітивного харчування - брак мікроелементів, одноманітна рафінована їжа
- гормональний: внаслідок коливань цукру, інсулінорезистентності, лептину, низького дофаміну, збої у щитоподібній залозі
- голод (або апетит), навколишнього середовища - виникає, коли побачили смачну їжу
- рецепторний: тіло недоотримує смаки (гіркий, кислий, солодкий). Одноманітність раціону/відсутність смаків, прянощів, трав, ягід у стравах
- голод біоритмів - у циркадні піки вироблення гормонів з'являється бажання поїсти
Що таке "примарний" голод
За словами Голобородько, примарний голод може виникати, коли є візуалізація їжі.
"Проти запаху свіжого хліба, кави, смаженого бекону чи випічки з корицею, ваніллю встояти неможливо. За таким же принципом працюють магазини, салони, авіакомпанії, які замовляють неймовірні комбо ароматів для клієнтів. Це справжній голод? Ні", - пояснює нутриціолог.
Також вона зазначає, що "примарний" голод можуть провокувати звукові ефекти - звук розпакування чипсів, розривання пакетів, звук відкорковування пляшки тощо.
"Голод за розкладом - якщо звикли їсти 5 разів на день. Тіло любить ритм, організм любить звички, головне дати корисні", - каже експерт.
Буває також емоційний голод. Коли людині нудно, сумно, тужливо, самотньо, вона хоче винагородити себе їжею.
"Клітинний голод виникає, коли організму в раціоні не вистачає якогось мікро- або макроелемента. Він доволі тваринний та інтуїтивний, не ігноруйте його", - радить Голобородько.
Стрес також може провокувати голод. У таких випадках людині особливо хочеться швидкої енергії - цукрів та вуглеводів. Але краще дати мозку правильні жири.
"Голод байдикування" - це звичка щось пожувати перед ТБ, під час перегляду серіалів", - каже нутриціолог.
Вона зазначає, що ще буває нічний голод, який в основному виникає від нераціонально розподіленого раціону, некоректного сніданку, часу їжі або самої дієти. У такому випадку треба подумати, що людина робить не так і відкоригувати раціон.
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