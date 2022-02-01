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Котлеты из цветной капусты: интересное и питательное блюдо для любой трапезы

Автор: Анна Шиканова

Цветная капуста очень полезна, ведь в ней содержится много белка, витамины группы В, магний и железо. Капусту используют в салатах, первых блюдах, отваривают, тушат и готовят на пару.

А вот другие блюда из этой капусты готовят очень редко. Как приготовить из цветной капусты вкусные и питательные котлеты для всей семьи – читайте ниже.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 головка
  • Чеснок – 1 головка
  • Лук – 1 шт.
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Панировочные сухари – 4 ст. ложки
  • Пармезан тертый – 3 ст. ложки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Цветную капусту мелко нарежьте и выложите на деко, застеленное пергаментом. Головку чеснока разрежьте пополам и положите между соцветиями.

Приправьте капусту зеленью, солью, перцем, сбрызните оливковым маслом. Поставьте в духовку и выпекайте 25 минут при 200 градусах.

Лук нарежьте кубиками, слегка обжарьте – до золотистого цвета.

Охлажденную запеченную капусту положите в миску. Добавьте половину запеченных зубчиков чеснока.

Добавьте обжаренный лук и тертый пармезан.

Добавьте яйцо и молотые кукурузные хлопья или панировочные сухари.

Приправьте солью и перцем.

Перемешивайте вилкой до тех пор, пока масса не станет очень мягкой и можно будет сформировать котлеты.

Посыпьте котлеты сверху панировочными сухарями и жарьте на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.

Кстати! Если у вас нет времени запекать цветную капусту в духовке, то ее можно просто отварить. Дайте воде закипеть и поварите капусту 10 минут.

Для формирования котлеток можно воспользоваться миксером – и перебить массу до однородного состояния.

Особой пикантности котлеткам добавит свежая зелень, которую также можно добавить в смесь.

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