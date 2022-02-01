Котлеты из цветной капусты: интересное и питательное блюдо для любой трапезы

Цветная капуста очень полезна, ведь в ней содержится много белка, витамины группы В, магний и железо. Капусту используют в салатах, первых блюдах, отваривают, тушат и готовят на пару.
А вот другие блюда из этой капусты готовят очень редко. Как приготовить из цветной капусты вкусные и питательные котлеты для всей семьи – читайте ниже.
Цветную капусту мелко нарежьте и выложите на деко, застеленное пергаментом. Головку чеснока разрежьте пополам и положите между соцветиями.
Приправьте капусту зеленью, солью, перцем, сбрызните оливковым маслом. Поставьте в духовку и выпекайте 25 минут при 200 градусах.
Лук нарежьте кубиками, слегка обжарьте – до золотистого цвета.
Охлажденную запеченную капусту положите в миску. Добавьте половину запеченных зубчиков чеснока.
Добавьте обжаренный лук и тертый пармезан.
Добавьте яйцо и молотые кукурузные хлопья или панировочные сухари.
Приправьте солью и перцем.
Перемешивайте вилкой до тех пор, пока масса не станет очень мягкой и можно будет сформировать котлеты.
Посыпьте котлеты сверху панировочными сухарями и жарьте на разогретой сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны, до золотистого цвета.
Кстати! Если у вас нет времени запекать цветную капусту в духовке, то ее можно просто отварить. Дайте воде закипеть и поварите капусту 10 минут.
Для формирования котлеток можно воспользоваться миксером – и перебить массу до однородного состояния.
Особой пикантности котлеткам добавит свежая зелень, которую также можно добавить в смесь.
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