Котлети з цвітної капусти: цікаве і поживне блюдо для будь-якої трапези

Цвітна капуста дуже корисна, адже в ній міститься багато білка, вітаміни групи B, магній і залізо. Капусту використовують в салатах, перших стравах, відварюють, тушкують і готують на пару.
А ось інші страви з цієї капусти готують дуже рідко. Як приготувати з цвітної капусти смачні та поживні котлети для всієї родини – читайте нижче.
Цвітну капусту дрібно наріжте і викладіть на деко, застелене пергаментом. Головку часнику розріжте навпіл і покладіть між суцвіттями.
Приправте капусту зеленню, сіллю, перцем, збризніть оливковою олією. Поставте в духовку і випікайте 25 хвилин при 200 градусах.
Лук наріжте кубиками, злегка обсмажте – до золотистого кольору.
Охолоджену запечену капусту покладіть в миску. Додайте половину запечених зубчиків часнику.
Додайте обсмажену цибулю і тертий пармезан.
Додайте яйце і мелені кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі.
Приправте сіллю і перцем.
Перемішуйте виделкою до тих пір, поки маса не стане дуже м'якою і можна буде сформувати котлети.
Посипте котлети зверху панірувальними сухарями та смажте на розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору.
До речі! Якщо у вас немає часу запікати кольорову капусту в духовці, то її можна просто відварити. Дайте воді закипіти та поваріть капусту 10 хвилин.
Для формування котлеток можна скористатися міксером – і перебити масу до однорідного стану.
Особливої пікантності котлеткам додасть свіжа зелень, яку також можна додати в суміш.
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