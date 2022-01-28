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Рецепт шоколадной колбасы от крутого шеф-повара: самый простой десерт для детей

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Пятница 28 января 2022 09:52
Рецепт шоколадной колбасы от крутого шеф-повара: самый простой десерт для детей Рецепт шоколадной колбасы от шеф-повара (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Шоколадная колбаса – любимое лакомство детей и взрослых в Италии. Там этот десерт ассоциируют именно с детством и называют salame al cioccolato. Готовится она очень просто и в процесс можно вовлекать детей.

Рецептом итальянской шоколадной колбасы поделился известный шеф-повар Марко Черветти на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 400 г
  • Шоколад – 200 г
  • Какао-порошок – 50 г
  • Печенье – 300 г
  • Сахар – 150 г
  • Сахарная пудра – 5 г

Способ приготовления

Положите в миску сливочное масло, сахар, шоколад и тщательно перемешайте, желательно руками.

Добавьте какао-порошок, печенье размельчите руками, тщательно перемешайте все ингредиенты.

Выкладывайте смесь на пищевую пленку ровным слоем. А потом скрутите все в колбаску. На концах колбаску закрепите.

Поместите готовую колбаску в холодильник на два часа.

С готового десерта снимите пищевую пленку и посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте кусочками и подавайте к чаю.

Рецепт шоколадной колбасы от известного шеф-повара

Интересно! Такой десерт можно приготовить и для взрослых. Можно в смесь добавить коньяк или ром. Но при этом нужно следить, чтобы лакомство не попало в руки детей.

Кстати, обычный сахар в рецепте можно заменить сгущенным молоком или другим видом сахара – это зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный кулинар дал оригинальный рецепт китайских пельменей цзяоцзы, которые подают на Новый год.

А также рассказывали о том, как приготовить форшмак по самому простому рецепту, без мясорубки.

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