Котлетки з тунця: рецепт легкої страви на вечерю від Ектора з "МастерШеф"

Що потрібно для котлет з тунця

Для того, щоб приготувати легкі рибні котлети, потрібні такі інгредієнти:

тунець - 1 баночка;

яйця - 2-3 шт.;

борошно - 2-3 ст. л.;

лимонний сік - з половини лимона;

кабачок - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

зелень - до смаку;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати котлети з тунця

Для цих котлет не потрібно купувати свіжу рибу - чудово підійде консервований тунець в баночці. Злийте з тунця рідину, перекладіть рибу в глибоку миску. Розімніть грудочки риби виделкою до однорідної консистенції.

Помийте кабачок і моркву, зніміть з моркви шкірку. Після цього овочі потрібно натерти на великій тертці. Пересипте натертий кабачок і моркву до миски з тунцем, ретельно перемішайте інгредієнти виделкою.

Очистьте цибулю, та наріжте її на маленькі кубики. Зелень - кріп, петрушку, руколу чи базилік - необхідно помити та подрібнити. Подрібнені продукти додайте до тунця та інших інгредієнтів котлет.

Додайте до рибного фаршу спеції, сіль та перець. Ці інгредієнти слід додавати до свого смаку. Якщо ви хочете зберегти смак риби, то спецій можна додати якомога менше, або ж не додавати цей інгредієнт взагалі.

З половинки лимона необхідно вичавити сік, і додати його до риби. Після цього злегка перемішайте інгредієнти.

Розбийте в миску яйця, а потім всипте борошно. Ще раз ретельно вимішайте рибний фарш для котлет до однорідної консистенції.

Розігрійте на пательні олію, в цей час сформуйте з фаршу котлети. Обсмажте рибні котлети з тунця золотистого кольору з кожного боку. Подавати котлети можна з пастою чи овочевим салатом.