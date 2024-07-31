Кабачкова запіканка з рикотою в томатному соусі: рецепт легкої вечері з літніх овочів

Така легка кабачкова запіканка з томатним соусом і сиром чудово підійде для вечері або перекусу. Кабачки - це водночас ситний і ніжний продукт, який набуває незвичного смаку від поєднання з тушкованими томатами і сирною скоринкою.

Про те, як готувати запіканку з кабачків і рикоти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку з рецептами від фуд-блогерки nata.cooking.

Що потрібно для кабачкової запіканки з рикотою

Для приготування цієї ніжної і ситної запіканки з кабачків, потрібні наступні продукти:

кабачки або цукіні - 2-3 шт.

помідори у власному соку - 1 банка;

яйце - 1 шт.;

рикота - 250 г;

моцарела - 100 г;

пармезан - 50-100 г;

часник - 1-2 зубчики;

олія - 0,5 ст. л.;

базилік - 5-7 листочків;

італійські трави - до смаку;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як запікати кабачки в томатному соусі

Промийте листя базиліку і подрібніть його. Окремо натріть моцарелу та пармезан.

Помийте кабачки, відріжте плодоніжку і наріжте овочі на довгі слайси. Такі смужечки мають бути приблизно 5 мм завтовшки.

Після цього потрібно розігріти пательню з олією та обсмажити кабачкові слайси з кожного боку по 2-3 хвилини. Готові кабачки мають бути м'якими. Також, замість підсмажування їх можна попередньо запекти в духовці - протягом 15 хвилин.

Приготуйте соус. Для цього очистьте часник і злегка обсмажте його на пательні, до появи аромату. Після цього перекладіть в пательню томати у власному соку.

Додайте спеції, сіль та перець. Перемішайте і готуйте, помішуючи, протягом 5-7 хвилин на середньому вогні, до загустіння.

Для того, щоб приготувати начинку для баклажанової запіканки, з'єднайте пармезан з рикотою в глибокій мисці. Додайте жовток, подрібнене листя базиліку, спеції - і ретельно перемішайте начинку.

У невелику форму для запікання викладіть частину соусу. На кабачковий слайс викладіть неповну столову ложку начинки - і згорніть скибку в рулетик.

Повторіть цей крок з іншими слайсами баклажана, після цього перекладіть їх у форму. Зверху на баклажани викладіть решту соусу і рівномірно присипте моцарелою. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте страву протягом 20-25 хвилин.