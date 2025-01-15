Котлети не такі смачні, як хочеться? Ось 8 поширених помилок в приготуванні

Перемелювати фарш декілька разів

Дрібний помел робить фарш більш рідким, а котлети - щільнішими. Така консистенція ідеальна для приготування тефтельок, фрикадельок або люля-кебаб, але не котлет.

Внаслідок пропускання м'яса через м'ясорубку декілька разів або використання блендера котлети втрачають свою соковитість та пишність. Тому для приготування котлет достатньо зробити фарш, пропустивши м'ясо через м'ясорубку один раз.

Готувати котлети лише з м'яса

Хоча котлети можна готувати й без додаткових інгредієнтів, технічно, це буде інша страва. Крім цього, смак і текстура будуть не такими виразними.

Один з необхідних інгредієнтів для приготування котлет - підсушений хліб, замочений у воді або молоці. Цей інгредієнт вбирає сік м'яса та робить котлету ніжнішою. На 1 кілограм м'яса рекомендовано використовувати 250 грамів хліба.

Неправильне співвідношення інгредієнтів

Однією з основних помилок є неправильне співвідношення м’яса та інших інгредієнтів, таких як хліб, цибуля чи яйця.

Якщо надто багато хліба або інших наповнювачів, котлети можуть стати занадто м’якими і не тримати форму. Якщо ж ви додасте мало хліба, котлети можуть бути сухими і жорсткими.

Оптимальна пропорція - це 1 частина хліба на 4 частини м’яса. Це дозволяє досягти ідеальної консистенції.

Особливо варто обережно додавати яйце, або не додавати його зовсім. Інакше фарш стане липким, а котлети жорсткими. Рекомендують додавати не більше 1 яйця на 500-700 грам фаршу.

Забагато спецій

Важливо пам'ятати, що сіль і спеції потрібно додавати в міру. Якщо переборщити з сіллю або перцем, смак котлет може бути надмірно різким і навіть неприємним.

Також не забувайте, що ви можете додавати спеції за бажанням, але краще не надто приправляти котлети - вони повинні мати легкий, природний смак м’яса.

Надмірна кількість спецій погіршує смак котлет (ілюстративне фото: Freepik)

Тривале замішування

Оскільки для урізноманітнення смаку до фаршу нерідко додають інші продукти, наприклад, цибулю, хліб, яйця, часник та спеції, масу необхідно вимішати до однорідності.

Однак спроби зробити фарш кращим завдяки тривалому вимішуванню призведуть лише до ущільнення маси і дещо сухих котлет.

Смажити котлети одразу після перемішування фаршу

Після замішування фаршу посуд з ним радять накрити плівкою та поставити в холодильник на 1-2 години. Тоді маса стане більш в'язкою, що допоможе при формуванні котлет.

Проте не варто залишати в холодильнику надовго фарш з великою кількістю молока, сирим часником або цибулею - смак котлет може погіршитись.

Формувати котлети різного розміру

Розмір котлет впливає на швидкість та рівномірність їхнього приготування. Якщо частина котлет буде меншими - вони пригорять, а інші залишаться сирими всередині.

Неправильна температура пательні

Котлети можуть бути несмачними, якщо пательня недостатньо або надмірно розігріта. Якщо пательня занадто гаряча, котлети підсмажуються швидко, але можуть залишитись сирими всередині.

На щастя, тоді страву можна доготувати в духовці або протушкувати. Однак якщо ж температура занадто низька, котлети вбирають надлишок олії і стають жирними.