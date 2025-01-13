5 помилок в приготуванні сирників: ось, чому страва не тримає форму

Сирники - це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка відома своєю ніжною текстурою та смаком. Однак іноді сирники не тримають форму і розпадаються під час смаження через деякі помилки.

Про те, які поширені помилки в приготуванні сирників призводять до того, що страва не тримає форму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Занадто волога сирна маса

Однією з найбільш поширених причин, чому сирники не тримають форму, є надмірна вологість сирної маси. Якщо в сирі забагато рідини, це ускладнює формування однорідної маси, і сирники просто не зберігають свою форму при смаженні.

Щоб уникнути цієї проблеми, варто використовувати сир з низьким вмістом вологи або добре відтиснути його перед приготуванням "тіста".

Крім цього, якщо сир надто вологий, додавання манки або борошна допоможе поглинути зайву рідину і надасть масі потрібну консистенцію. Також варто використовувати сир середньої жирності.

Неправильне співвідношення інгредієнтів

Інша причина, чому сирники можуть не тримати форму, - це неправильне співвідношення між сиром, яйцями, борошном і цукром. Занадто велика кількість борошна зробить тісто тугим і щільним, що не дозволить сирникам бути ніжними та повітряними.

Натомість недостатня кількість борошна або манки може призвести до того, що маса буде занадто рідкою і сирники розпадатимуться при смаженні. До того ж важливо додавати до сирної маси яйця - вони є тим інгредієнтом, який тримає форму виробів.

Недостатньо гаряча пательня

Ще однією причиною, чому сирники можуть не тримати форму, є недостатньо гаряча пательня. Якщо поверхня не достатньо розігріта, сирники не набудуть міцної скоринки, яка триматиме форму, а натомість розтікатимуться.

Неправильний спосіб формування сирників

Формування сирників також відіграє важливу роль у тому, чи будуть вони тримати свою форму. Якщо ви робите їх занадто великими або занадто маленькими, вони можуть розпастися під час смаження.

Ідеальний розмір сирника - це невеликі круглі або овальні коржики середнього розміру, які легко перевертати під час смаження. Крім того, перед тим як покласти сирники на сковороду, їх можна обкачати в борошні, що допоможе зберегти їхню форму.

До того ж занадто сильне натискання на тісто під час формування сирників може призвести до того, що вони розтечуться на пательні.

Неправильна кількість олії

Щоб сирники не розтікалися під час смаження, важливо не переборщити з кількістю олії на сковороді. Якщо її занадто багато, сирники можуть розпливатися, а якщо її занадто мало - не підсмажаться рівномірно.

Достатня, але не надмірна кількість олії забезпечить рівномірне обсмаження і допоможе зберегти форму сирників.